Informa el Minint sobre confiscación y hallazgo de embarcaciones

Entornointeligente.com /

Informó el Ministerio del Interior que en virtud de lo dispuesto en el resuelvo CUARTO de la RESOLUCIÓN No. 1/2015 del Ministro del Interior, relativa a los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba, se informa que:

Mediante la Resolución No. 29/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 21 de julio de 2022, fue confiscada una embarcación tipo Yola, sin nombre, ni propulsión, de material del casco fibra de vidrio, color negro, eslora 6.03 metros, manga 2.01 metros, puntal 0.50 metros, hallazgo ocurrido el 18 de diciembre de 2021, en la zona del Río Jiguaní, Consejo Popular Nibujón, municipio Baracoa provincia Guantánamo. Mediante la Resolución No. 30/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 21 de julio de 2022, fue confiscada una embarcación tipo Lancha Rápida , con puerto de registro Puerto Rico, No. de Registro. PR2598BB, nacionalidad Estados Unidos de América, color blanco y negro, material del casco fibra de vidrio, eslora 6.10 metros, manga 2.06 metros, puntal 0.68 metros, la cual posee un motor fuera de borda marca EVINRUDE, modelo E90DSLFEB, con número de serie 05260366, de 3 cilindros, de 66.2 hp, hallazgo ocurrido el 02 de noviembre de 2021 en la zona conocida por Tres Piedra, municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Mediante la Resolución No. 31/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 21 de julio de 2022, fue confiscada una embarcación de madera, color verde, eslora 13.70 metros, manga 4.45 metros y puntal 1.90 metros, posee a bordo dos motores fuera de borda, marca Yamaha de 2 cilindros, uno de 25 HP y el otro de 40 HP, tiene por la banda de estribor siglas en la que se lee PETE BAYO, el hallazgo ocurrió el 27 de enero de 2022, a diez millas al este del Puesto de Tropas Guardafronteras Yagrumaje, municipio Moa, provincia Holguín. Mediante la Resolución No. 32/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto embarcación auxiliar, tipo balsa Zodiac, color gris marca BOMBARD, modelo Max Gab, No. Serie ZSL409, eslora 2.46 metros, manga 1.43 metros y Puntal 0.38 metros, en la banda de babor posee un letrero en el que se lee MAX 2, el hallazgo ocurrió el 11 de enero de 2022, en la zona conocida como los Patabanes, al oeste de Punta Covarrubias, municipio Manatí, provincia Las Tunas. Mediante la Resolución No. 33/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto embarcación auxiliar, tipo bote de salvamento denominado CARIB TRADER II, de nacionalidad San Vicente y las Granadinas, matrícula Kingstown, con las siguientes características: material del casco de fibra de vidrio, color del casco blanco, número de IMO 7396599, eslora 6.00 metros, manga 2.00 metros, puntal 0.85 metros, hallazgo ocurrido el 23 de marzo de 2022 en la zona conocida como Cayo Vaca, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Mediante la Resolución No. 35/2022 del Jefe del Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 2 de agosto de 2022, fue confiscada una embarcación tipo lancha rápida, nombrada SEASWIRL, de pabellón de Estados Unidos de América, con número de registro FL 2629 MH, puerto de matrícula Florida, color predominantemente blanco, material del casco fibra de vidrio, eslora 7.50 metros, manga 2.45 metros y puntal 1.50 metros, posee dos motores fuera de borda, marca Yamaha, de 350 Hp, de 8 cilindros, el de babor con No. serie: (1000901) y el de estribor (1004238). Fue hallada el 08 de marzo de 2022 en la zona conocida por Cayo Jutia, municipio Sagua la Grande, provincia Villa Clara. Los afectados con las referidas Resoluciones podrán reclamar por escrito ante el Jefe Dirección de Tropas Guardafronteras los derechos vulnerados en un término de 20 días naturales a partir de la publicación.

Hallazgo de embarcación

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 «De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» de la República de Cuba, la Capitanía del Puerto de Moa informa sobre el hallazgo de una embarcación tipo Zodiac, el 02 de agosto de 2022, aproximadamente 3 millas al frente de Cayo Punta de Guárico, municipio Moa, provincia Holguín, con las características siguientes: material del casco aluminio y goma, color gris, eslora 2.65 metros, manga 1.45 metros y puntal 0.38 cm, motor fuera de borda, marca TOHATSU, de 1 cilindro, 9.8 HP número de serie 026739A5, posee en el espejo de popa rotulado un número en el cual se lee COX 57061E717 .

Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía de Puerto de Moa, con domicilio legal sito en Carretera del Puerto de Moa, S/N, municipio Moa, provincia Holguín, en un término que no exceda los treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite la posesión o propiedad del bien hallado.

Departamento Nacional de Capitanías de Puerto

Dirección de Tropas Guardafronteras

LINK ORIGINAL: Granma

Entornointeligente.com