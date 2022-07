Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar INFOGRÁFICO: Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato de petista em festa de aniversário, segundo a polícia Marcelo Arruda foi morto a tiros durante a própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Jorge Guaranho foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Crime ocorreu em 9 de julho. Por g1 PR — Curitiba

16/07/2022 16h28 Atualizado 16/07/2022

Dentro e fora do salão: vídeos sincronizados mostram assassinato de petista por bolsonarista no PR

No último fim de semana, em 9 de julho, o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos, morreu após ser baleado durante sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu , no oeste do Paraná.

Os disparos que mataram Arruda foram feitos pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho , que também foi ferido pelo guarda municipal durante a troca de tiros. Guaranho é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O infográfico abaixo mostra a ordem dos acontecimentos no dia do crime:

1 de 2 Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato do petista baleado em festa de aniversário, segundo a polícia — Foto: Arte/g1 Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato do petista baleado em festa de aniversário, segundo a polícia — Foto: Arte/g1

LEIA TAMBÉM:

O que se sabe sobre o assassinato de petista por apoiador de Bolsonaro no Paraná Justiça decreta prisão preventiva de apoiador de Bolsonaro que matou a tiros tesoureiro do PT Polícia Civil conclui que não houve motivação política em morte do tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu Após Polícia Civil concluir inquérito sobre morte de petista no Paraná, PT diz que 'imagens e depoimentos provam a motivação política do crime' Perícia em celular de assassino de tesoureiro do PT pode trazer elemento novo à investigação, diz delegada Que perguntas ainda precisam ser respondidas após inquérito da polícia? 'Está equivocadíssima a delegada de polícia', destaca especialista sobre inquérito de assassinato de petista

2 de 2 O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução

VÍDEOS: mais assistidos g1 PR

200 vídeos Veja mais notícias do estado em g1 Paraná .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com