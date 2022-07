▷ #InfografíaIMP Verstappen gana el Gran Premio de Francia tras choque de Leclerc #24Jul

Entornointeligente.com /

El piloto neerlandés Max Verstappen fue el más rápido en el Gran Premio de Francia de 2022, luego de no soltar el primer lugar tras el choque de Charles Leclerc al principio de la carrera, quien se había llevado la «pole position».

Con esta victoria Verstappen se mantiene en la primera posición del Mundial de Fórmula 1 con 63 puntos más que su acérrimo perseguidor, Leclerc , mientras que Lewis Hamilton subió al segundo escalón del podio en la que fue su carrera número 300.

«He mantenido la presión y, de cara al final los neumáticos sufrían. Si hubiésemos entrado a cambiar neumáticos habríamos tenido una buena lucha al final. Tenemos una buena brecha en el mundial, pero hay que mantenerse centrados, hay que mejorar el coche porque los Ferrari son muy rápidos, pero hoy ha sido un buen día para nosotros», apuntó el ganador de la carrera al terminar el GP.

Por su parte, Hamilton destacó que «normalmente no es una carrera tan física aquí. No suele hacer tanto calor y cuando he ido a beber, nada, estaba tirando de la pajita y solo aire. Es la primera carrera en el año que quería beber y no había agua».

El próximo fin de semana, del 29 al 31 de julio , llega la decimotercera carrera del mundial. La cita será en el Gran Premio de Hungría , donde correrán en el circuito de Hungaroring en Budapest

Con este nuevo Gran Premio de esta manera queda la tabla de posiciones:

Max Verstappen – 233 puntos Charles Leclerc – 170 puntos Sergio Pérez – 163 puntos Carlos Sainz – 144 puntos George Russell – 143 puntos Lewis Hamilton – 127 puntos Lando Norris – 70 puntos Esteban Ocon – 56 puntos Valtteri Bottas – 46 puntos Fernando Alonso – 37 puntos Kevin Magnussen – 22 puntos Daniel Ricciardo – 19 puntos Pierre Gasly – 16 puntos Sebastian Vettel – 15 puntos Mick Schumacher – 12 puntos Yuki Tsunoda – 11 puntos Guanyu Zhou – 5 puntos Lance Stroll – 4 puntos Alexander Albon – 3 puntos Nicholas Latifi – 0 puntos Nico Hulkenberg – 0 puntos Red Bull amplía también su ventaja en el campeonato de constructores , mientras que Mercedes se va acercando a Ferrari y Alpine supera a McLaren con solo 4 puntos de ventaja.

Red Bull Racing RBPT – 396 puntos Ferrari – 314 puntos Mercedes – 270 puntos Alpine Renault – 93 puntos McLaren Mercedes – 89 puntos Alfa Romeo Ferrari – 51 puntos Haas Ferrari – 34 puntos Alpha Tauri RBPT – 27 puntos Aston Martin Aramco Mercedes – 19 puntos Williams Mercedes – 3 puntos Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

