Influenza: menos del 50 % de los adultos mayores recibieron la vacuna en lo que va del año

«En estos últimos años la cobertura de vacunación para la influenza, especialmente en los adultos mayores, es baja. En estos momentos nos encontramos en un 45%, sabemos que debemos pasar entre el 80 y 90% en los adultos mayores. Hemos vacunado hasta el momento cerca de un millón 400 mil personas. Estamos muy preocupados por ello», declaró para RPP Noticias. En ese sentido, Martínez señaló la importancia de que la población menor de 5 años, adultos mayores y personas con comorbilidades, que padecen asma, hipertensión, cardiopatía, diabetes u obesidad, se vacune contra la influenza, ya que son los grupos más expuestos y en riesgo de desarrollar cuadros graves por esta enfermedad respiratoria. Puedes leer: ¡Atención, papás! Conoce las 15 vacunas que todo niño debe recibir antes de cumplir 5 años También recordó que las dosis de las vacunas contra la influenza y el covid-19 pueden aplicarse el mismo día y están destinada a personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años. Por otra parte, la jefa de Inmunizaciones resaltó el trabajo articulado del Minsa con los programas sociales y las regiones para proteger a los grupos vulnerables contra la influenza. «Para aumentar la cobertura de vacunación de adultos mayores, estamos trabajando con programas como Pensión 65, con las municipalidades, albergues y casas de reposo. Mientras que, en algunas regiones, se está realizando la vacunación casa por casa», añadió la funcionaria. Puedes leer: Covid-19: conoce dónde vacunarán de 7 a.m. a 7 p.m. hasta el 2 de setiembre En el caso de Pensión 65, indicó que, las personas mayores que acudan a retirar su pensión los primeros días de cada mes, pueden acercarse a las carpas instaladas en las agencias del Banco de la Nación y vacunarse contra la influenza, covid-19 y otras enfermedades. Asimismo, Martínez instó a los padres de familia a llevar a sus adultos mayores a los vacunatorios o establecimientos de salud más cercano para que puedan recibir su vacuna contra la influenza. Otra alternativa es la línea 113 del Minsa donde se puede solicitar una cita, ya que algunos adultos mayores no pueden movilizarse por su cuenta. «Nosotros lo que hacemos es tener brigadas de vacunación para que se acerquen a vacunarlos, no solo contra la influenza, sino también contra neumococo o covid-19?, puntualizó. Puedes leer: Minsa: en la mitad de los escolares no vacunados, los padres no firman el consentimiento Sobre la influenza Es una enfermedad vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. Puede durar una semana aproximadamente y se caracteriza por la aparición de inicio brusco de fiebre alta, tos seca, dolor de garganta. Asimismo, puede acompañarse de otros síntomas como dolor muscular, cefalea, malestar general y rinitis. El virus de la influenza se transmite de forma directa y con facilidad de una persona a otra, a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos. También suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. Para prevenir la transmisión de la influenza hay que lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al toser. Además de la vacunación contra la influenza, según el esquema nacional de vacunación. Más en Andina: Los pasajeros de transporte interprovincial mayores de 12 años deben acreditar haber recibido las 3 dosis de la vacuna contra el covid-19 antes de abordar un vehículo, precisó el @MTC_GobPeru . ?? https://t.co/FbEqd0hWzN pic.twitter.com/O2N172GPIQ

Publicado: 31/8/2022

