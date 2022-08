Inflazione Usa rallenta, Fed verso rialzo tassi dello 0,50%

Entornointeligente.com /

(ANSA) – NEW YORK, 10 AGO – La corsa dei prezzi negli Stati Uniti rallenta e gli analisti scommettono su un rialzo dei tassi dello 0,50% da parte della Fed in settembre, inferiore quindi allo 0,75% inizialmente stimato. La frenata dell’inflazione è una buona notizia per la banca centrale americana ma, è la convinzione, non si può ancora prevedere una Fed colomba. I prezzi anche se in rallentamento continuano a mantenersi sui massimi degli ultimi 50 anni indicando come, con molta probabilità, la banca centrale continuerà nella sua battaglia contro l’inflazione. (ANSA).

