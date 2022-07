Inflazione, Ruocco: taglio Iva fondamentale per famiglie

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – «Continua la nostra battaglia per l’azzeramento dell’IVA sui generi alimentari. I dati dell’Istat sono allarmanti, non si vedeva un aumento del prezzo del carrello della spesa così alto dal 1984. Le famiglie e le imprese non possono pagare le conseguenze della guerra e del caro energia. Con Luigi Di Maio, il nostro obiettivo è azzerare l’IVA sui beni alimentari come pane e pasta e ridurla su carne e pesce ma anche sui beni legati alla natalità e sui farmaci. Un governo dimissionario ha molte difficoltà a intervenire su questo fronte, ma i cittadini non possono attendere oltre: va assolutamente programmato un intervento per la manovra di fine anno. In caso contrario, sarà un 2023 molto pesante per le tasche degli italiani». È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la deputata e presidente della Commissione Banche Carla Ruocco di Insieme per il futuro. (ANSA).

