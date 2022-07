Entornointeligente.com /

Inflação torna mais raras as ofertas de parcelamento sem juros Um levantamento feito com 59 das maiores lojas virtuais mostra que só dez delas dividem a compra em 12 vezes sem juros, por exemplo. Por Jornal Nacional

14/07/2022 21h10 Atualizado 14/07/2022

Inflação torna mais raras as ofertas de parcelamento sem juros

Os brasileiros têm acompanhado, todos os meses, uma das consequências mais visíveis da inflação: a cada 40 dias, o Banco Central anuncia o aumento da Selic, e os juros cada vez mais altos estão mudando as formas de pagamento oferecidas pelo comércio.

Nas lojas que vendem tudo em várias prestações, os anúncios de parcelamento sem juros diminuíram . Celular, liquidificador e até a sanduicheira: tudo fica mais caro para quem escolhe pagar a perder de vista . Mas ou era isso ou a filha da empregada doméstica Crisantina Almeida Souza ia ficar sem o telefone que ela vai ganhar de presente.

«Vai ser parcelado mesmo, porque à vista não dá. Fica meio salgadinho», diz Crisantina.

Em uma loja em São Paulo, o que mais se vende são as máquinas de lavar e secar roupa – tem de vários modelos – e também as geladeiras. Os vendedores contam que os clientes gostam de olhar o produto, abrir a geladeira, ver o espaço. Só que o que mais faz diferença na hora de fechar uma compra é uma prestação pequena . Por isso, todos os cartazes anunciam parcelamento em 18 vezes, que mesmo com juros acaba vendendo mais do que em 10 vezes, por exemplo, que é o máximo que eles dividem sem cobrar acréscimo .

Não adianta nem correr para internet, onde era comum poder fazer uma compra e dividir em muitas vezes sem pagar mais por isso. Um levantamento feito com 59 das maiores lojas virtuais mostra que só dez delas dividem a compra em 12 vezes sem juros .

«Essa oferta está mudando de perfil, porque tem condição macroeconômica desfavorável, de juros elevados. A demanda, pela primeira vez na história do comércio eletrônico, está caindo em relação ao mesmo período do ano passado. Além de tudo, você tem outros custos aumentando de maneira exponencial. No comércio eletrônico, você tem que lembrar que tudo é entregue, né: Exige logística de entrega, e esse é um item que está ficando muito caro», explica Gastão Mattos, sócio-fundador da GMattos Consultoria.

Claudia Yoshinaga, economista da Fundação Getúlio Vargas, alerta que tem muito anúncio por aí de parcelamento sem juros, que na verdade, tem juros.

«Se, por exemplo, existe lá algum produto que está R$ 900 à vista e a alternativa que ele coloca são dez prestações de R$ 100, não é que ela é sem juros. Ele está te dando, está embutindo nesse parcelamento em dez prestações, um custo em relação a esse pagamento de R$ 900 à vista», afirma.

A economista lembra que os juros cobrados nas lojas são menores do que os dos cartões de crédito, mas que pagando à vista, o consumidor pode negociar um desconto: «Seja em PIX ou seja em débito ou seja em dinheiro, de alguma maneira que vá reduzir todos os custos possíveis e fazer com que essa compra seja a mais barata possível».

E a aceitação do PIX só aumenta. Hoje, quase 75% das lojas online já oferecem essa opção. E nas lojas físicas, dá até para chorar um desconto pagando com PIX , como o que a empresária Vanessa Tolotti conseguiu para comprar uma TV.

«Era R$ 2,7 mil e foi para R$ 2,3 mil. No parcelado, acho que ficava R$ 3 mil e alguma coisa. Bem a mais! Pedi um descontinho e ele foi ver se tinha como e conseguiu para mim», conta.

