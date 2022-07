Inflação sobe para 9,1% em julho e atinge máximo desde novembro de 1992

Entornointeligente.com /

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 9,1% em julho, face aos 8,7% de junho, o valor mais alto desde novembro de 1992, estimou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo instituto estatístico, «tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 9,1% em julho (8,7% em junho)» .

«Trata-se do valor mais elevado registado desde novembro de 1992» , sublinha.

