Inflação dos serviços atinge o maior nível em oito anos com retomada do consumo, diz IBGE Em escalada desde dezembro, indicador acumulado em 12 meses atingiu, em julho, o maior patamar desde junho de 2014. Serviços relacionados ao turismo são os mais impactados pela alta de preços. Por Daniel Silveira, g1 — Rio de Janeiro

09/08/2022 14h25 Atualizado 09/08/2022

1 de 1 Passageiros lotam Aeroporto Internacional de Viracopos após falha em radar afetar voos em Campinas em 19 de maio de 2022 — Foto: Paulo Gonçalves/EPTV Passageiros lotam Aeroporto Internacional de Viracopos após falha em radar afetar voos em Campinas em 19 de maio de 2022 — Foto: Paulo Gonçalves/EPTV

Se por um lado o Brasil teve, em julho, a deflação mensal mais intensa desde 1980 , por outro havia oito anos que o país não registrava uma inflação acumulada tão alta sobre os serviços . É o que apontam os dados divulgados nesta terça-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), que sugerem haver relevante efeito de demanda pressionando a alta de preços na prestação de serviços.

Enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o indicador oficial da inflação, teve variação negativa na passagem de junho para julho (-0,68%, a menor taxa mensal em mais de 40 anos) , o índice calculado especificamente para os principais serviços teve alta de 0,80%. A taxa é menor que a de 0,90% registrada em junho (veja infográfico abaixo) .

(Correção: O g1 errou ao informar que a inflação de serviços foi a maior em 12 anos. Na verdade, a inflação de serviços acumulada em 12 meses é a mais alta desde junho de 2014, ou seja, em 8 anos. A matéria foi corrigida às 18h45.)

Mas a desaceleração não foi capaz de frear a alta do indicador no acumulado em 12 meses, que chegou a 8,87% (veja infográfico abaixo) . A taxa é a mais alta registrada pelo IBGE desde junho de 2014.

«A demanda tem pressionado muito a alta de preços dos serviços, principalmente daqueles relacionados ao turismo. Isso, claramente, está relacionado à retomada do consumo das famílias», apontou o gerente da Coordenação Índices de Preços do IBGE, Pedro Kislanov.

Passagens aéreas puxam trajetória de alta

O pesquisador destacou que, desde dezembro do ano passado, o IPCA acumulado em 12 meses sobre os serviços mantém trajetória de crescimento. A maior pressão sobre esta escalada do indicador, segundo ele, vem das passagens aéreas , que é o serviço individual de maior peso sobre a inflação do país.

A inflação das passagens aéreas desacelerou de 11,32% em junho para 8,02% em julho. Em 12 meses, no entanto, acumula alta de 77,68%, a mais alta entre os serviços pesquisados pelo IBGE.

Transporte por aplicativo é o serviço com a segunda maior taxa acumulada em 12 meses, de 49,78%. Sua variação mensal, porém, teve movimento contrário ao das passagens aéreas – depois de ter registrado deflação de 2,01% em junho, acelerou para uma alta de 0,72% no mês passado.

A maior variação de preços entre os serviços na passagem de junho para julho foi a de aluguel de carros, que chegou a 13,39% depois de ter tido deflação de 2,44% no mês anterior.

Entre os principais serviços pesquisados pelo IBGE, três tiveram deflação na passagem de junho para julho. A mais relevante foi no preço médio dos serviços de despachante (-2,24%), segunda variação negativa seguida, já que em junho havia recuado 1,53%. Os outros dois serviços com deflação no mês foram estacionamento (-0,78%) e pintura de veículo (-0,67%).

