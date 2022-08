Inflação alta provoca queda de 4,6% no salário médio em termos reais

Entornointeligente.com /

A subida da taxa de inflação para os valores mais altos das duas décadas sem que haja, pelo menos no imediato, um reforço de dimensão idêntica dos salários, conduziu a uma redução real dos salários mais forte de que há registo em Portugal desde meados dos anos 1980, superando as perdas registadas durante a crise da dívida da zona euro há dez anos.

De acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), recolhidos com a informação relativa aos vencimentos declarados à Segurança Social, no trimestre terminado no passado mês de Junho, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador em Portugal foi de 1439 euros, o que representa, em termos nominais, um crescimento de 3,1% face ao mesmo período do ano passado.

É um ritmo de crescimento que até representa uma ligeira aceleração face ao que tinha acontecido no primeiro trimestre do ano (uma variação homóloga de 2,5%), mas fica longe de conseguir acompanhar aquilo que está a acontecer ao nível da inflação. E, por isso, o resultado representa um acentuar da tendência de perda de poder de compra que já se registava nos primeiros meses do ano.

De facto, quando se olha para a variação da remuneração bruta total média em termos reais, isto é, descontando o efeito da inflação, o que se verificou no segundo trimestre deste ano foi uma redução de 4,6% face ao mesmo período do ano anterior. No primeiro trimestre a perda tinha sido de 2,2%.

A queda em termos reais das remunerações dos portugueses é, não só a maior desde o início desta série estatística publicada pelo INE, em 2014, como supera, os resultados negativos obtidos, em termos anuais, desde pelo menos 1985, o primeiro ano para o qual há dados disponíveis.

Desde meados do ano passado que a taxa de inflação tem vindo a subir em Portugal (e no resto do mundo), atingindo os 9,1% no passado mês de Julho. Em contrapartida, a evolução das remunerações média tem-se mantido estável em termos nominais, com crescimentos anuais situados entre os 2% e os 3%.

De acordo com o INE, o maior aumento da remuneração total foi observado nas actividades de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, com uma variação nominal acima dos 20%, seguido das acividades de consultoria, científicas, técnicas e similares. Os menores aumentos da remuneração total foram observados nas actividades de Administração Pública e Defesa, Segurança Social e nas actividades de saúde humana e apoio social.

