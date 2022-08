Inflación de dos dígitos: el plan de los empresarios para combatirla

Entornointeligente.com /

Mañana, en Cartagena, los empresarios se reunirán en su 7o. Congreso Empresarial Colombiano, escenario que les servirá para encontrarse con el nuevo Gobierno. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master , habla de las expectativas con la nueva administración y confía en que se generen las condiciones para fortalecer la industria nacional.

¿Qué novedad tendrá este Congreso?

Lo más interesante es que es un congreso que se realiza a los tres días de haberse posesionado Gustavo Petro. Es una coyuntura especial, es un Presidente que viene con una historia distinta a la de los presidentes que han llegado a Colombia. Tenemos la inmensa expectativa de encontrarnos con él y con la Vicepresidenta. Y hemos invitado a los ministros a llevar diálogos bilaterales.

¿Cuál es el mensaje del empresariado al Gobierno?

Estamos a la expectativa sobre sus pronunciamientos, estamos leyendo con mucho espíritu constructivo y sentido de pragmatismo, teniendo en cuenta que lo que le importa al empresariado es que a Colombia le vaya bien.

No nos podemos dejar enredar en ideologías ni nos vamos a dejar enredar en pugnas políticas porque tenemos una función que no es política, la función nuestra es social, tiene que ver con producción, creación de empleo, capacidades de poder generarle dólares a la balanza comercial.

Desde la elección ha pedido señales al Gobierno ¿está satisfecho?

Claro, la más importante por supuesto, fue el nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda. Eso fue muy importante, es una persona muy seria, conocedora de la importancia de la estabilidad fiscal, conocedora de los mercados internacionales, que conocen muy bien el Estado en su interior. Luego también ha nombrado un par de viceministros que van en la misma línea y que han demostrado el suficiente conocimiento técnico.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

EL TIEMPO

¿Qué opina de la tributaria?

Me he impuesto la disciplina de no comentar la reforma tributaria hasta tanto no la conozcamos toda porque verdaderamente es un gran ajedrez. Hay cosas que por sí mismas pudieran parecer atractivas o preocupantes, pero si uno no entiende cuáles son los aspectos que afectan la producción, la competitividad, a los ciudadanos, uno en realidad no está siendo suficientemente justo en términos de emitir una opinión.

¿Ve puertas abiertas en materia de interlocución?

He tenido la oportunidad de reunirme con el Ministro de Hacienda en varias ocasiones. Ha sido completamente abierto la conversación. También me reuní con el canciller Álvaro Leyva. Esperamos que eso siga así con todo el Gobierno, incluyendo por supuesto el poder conversar amplia, franca y constructivamente con el propio presidente Petro, a quien he solicitado una cita. Ahora nos encontraremos en el Congreso.

¿Cómo enfrentar una inflación de dos digitos?

Mientras no se controle en las grandes economías, de Estados Unidos y Europa, vamos a tener el efecto fuerte de la escasez de productos, de la disrupción de las cadenas de suministro. Diría que, ojalá y parecería ser, que ya se están presentando las primeras señales de que pudiera bajar a nivel internacional y eso va a llegar a Colombia. Por ahora nos toca esperar. Afortunadamente, logramos hacer el aumento salarial, si no los colombianos hubieran tenido un efecto demasiado fuerte en sus finanzas.

¿No hay nada que hacer internamente?

Pues es muy poco porque uno no puede bajar los precios a la fuerza. El control de precios con seguridad produce escasez, y lo único que hace es retroalimentar la inflación. Ojalá podamos producir más alimentos internamente y tener más productos locales. Eso probablemente nos quita un poco de la vulnerabilidad a fenómenos externos.

¿Lo que piensa el Gobierno, puede fortalecer la industria?

Si hay algo en lo que nosotros tenemos una coincidencia muy fuerte con lo que ha dicho el Gobierno de Gustavo Petro es en eso. No hay forma de desarrollar un país si no se impulsa la producción nacional. Colombia tiene que hacer esfuerzos grandes para tomar las mejores medidas para que podamos producir más cosas, ser competitivos en los mercados internacionales y generarle empleo a los colombianos. Veo una oportunidad muy grande para la producción nacional.

¿Es optimista sobre lo que viene para el país?

Tenemos la obligación de ser optimistas. Queremos que el optimismo esté acompañado, por supuesto, por hechos concretos que eventualmente nos ayuden a ser optimistas, que nos ayuden a seguir creyendo, a seguir luchando, a seguir generando oportunidades y a seguir creando empleos. Hago votos, porque las señales que genere el gobierno nos permita seguir siéndolo.

Constanza Gómez Guasca

