Inflación: analistas estiman un piso del 7% en julio y advierten por riesgo de espiralización por paritarias

» Para julio esperamos que la inflación mensual sea la más alta en lo que va del año . El cambio en el ministerio que generó aumentos preventivos en los primeros días de la gestión (de Batakis), a lo que se suman los aumentos ya previstos (…) que generan las condiciones para esperar un piso cercano 7%», dijo la consultora ACM.

Informate más Salarios-inflación segundo semestre: ¿se puede pensar en una recomposición del poder adquisitivo? En sintonía, desde Cohen agregaron que «de cara al dato de julio, el mayor control de cambios, el salto en los tipos de cambios paralelos y ajustes en precios regulados, deja un piso de inflación del 7% -125% anualizado-«, reveló el agente de compensación y liquidación Cohen.

«Los precios de bienes y servicios no regulados (o sujetos a regulaciones parciales) se han encarecido en el mercado interno un 24,6 % en dólares al tipo de cambio oficial, desde 2019 a junio de este año», dijo un informe de la Fundación Mediterránea. «Si se descuenta la inflación de Estados Unidos del período, entonces tendríamos que esos 24,6 puntos se explican en 3/5 partes por la suba de los precios internacionales y 2/5 por factores locales», agregaron.

En este contexto, el economista Julio Secco afirmó en declaraciones radiales que las alarmas se encenderán aún más con la reapertura de paritarias para recomponer salarios. » Para los meses próximos se corre el peligro de una espiralización inflacionaria tanto por posibles reaperturas de paritarias, cómo por la formación de expectativas» , estimó.

«No se le puede pedir a la nueva ministra de Economía que le de al gobierno una credibilidad que no tiene, o darle la fuerza que no tiene al Presidente. Eso es central de cara al tema de las expectativas. Creo que lo más complicado que nos pasó en los últimos 15 días es que se nos confirmaron nuestras peores sospechas acerca de la debilidad presidencial», afirmó en declaraciones radiales el economista Luis Secco.

* «Acá hay un problema político pero cuidado porque el problema político y la crisis económica se exacerban unas a otras y tenés un escenario más que complicado. No tengo la menor idea si el dólar tiene un techo, pero si esto sigue así, la inflación va a ser creciente y el dólar en consecuencia la va a ir acompañando porque la crisis política va a ser mayor cada vez más», dijo en declaraciones radiales el economista Luis Palma Cané.

Clave: las reservas y el ordenamiento político Para los analistas, el Gobierno deberá encauzar la acumulación de reservas para generar confianza sin embargo afirman que no será suficiente. «Si no se encara una progresiva adecuación cambiaria, se corre el riesgo que se produzca en forma abrupta por la difícil situación económica y social», aseveró VatNet Financial Research.

«Es necesario que los dirigentes políticos se pongan los pantalones largos y adviertan las serias dificultades que tiene Argentina. Eso implica tener la capacidad de llevar adelante acuerdos y reformas que ordenen la economía. Esperamos que aquellos dirigentes con mayor responsabilidad pongan lo mejor de sí para calmar esta situación de zozobra», concluyó Diego Bossio de la consultora Equilibra.

