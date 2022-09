Infidencias y confidencias del 9 de septiembre del 2022

Entornointeligente.com /

Glosas de la realidad política de Panamá del 9 de septiembre del 2022

Peligroso. Resulta que en uno de los apartamentos donde ocurrió el incendio hace poco en Bella Vista, donde murió una persona, ya tiene inquilino y todavía los bomberos no han dado el resultado de las investigaciones de la explosión.

Peligroso 2. Y sin culminar las investigaciones dieron el permiso para residir en los apartamentos. Será que la situación no es peligrosa para los residentes. Vivo pediatra que pase lo que pase, te lo cargarán a tu cuenta…

Acosador . En una de las instituciones del Casco Viejo hay un Villín que humilla a los subalternos. Son funcionarios del piardí los que reciben ese mal trato. Que ponga su barba en remojo. Todo regresa en esta vida.

Alcahueteo. Se supo que en Cuarentena Agropecuaria, área de carga de Tocumen, la persona que lleva las inspecciones hace custodias de turno y cobra delante del boss, que pasa por alto esa y otras situaciones más.

Tarjeta roja. Por el circuito 8-10 hay un padrastro pidiendo más maná para su circuito, que no es malo, pero, un necio sugiere que aporte algo del negocio de los camiones que tiene hace long time con el Instituto de la Gotera. Joo.

Demora. Me chatea un tramitador que la cosa está lenta por la Anati, que tiene un trámite engavetado hace años y la licenciada no mueve un dedo. Que sospecha que detrás de esa lentitud hay algo más.

Máscara contra cabellera. Por la Unachi se comenta duro que el artífice para la reelección de la Eternina será candidato a rector. Dicen las malas lenguas que todas las mañas que ha implementado en los dos periodos las aprendió del don. ¡¡¡Ataja!!!

Protegidos . Que las denuncias de descuido del combo del Pirata de Cheposlovaquia tiene al alcalde sin oportunidad de reelegirse. Se cree intocable el ahija’o, mientras los pacientes pasando las de Caín.

¿En otra onda? A un anuro le parece curioso que los padrastros se peleen ciertos cargos, y que una vez que los tienen, solo asisten de vez en cuando. Al Gato y al Crispi poco se les ve la cara por allá. El colmo es que una secre es la que dirige el debate.

Pediatra, estás ahí. Me dice un jode paciencia que no entiende eso de que el cuerpo de bomberos lo maneje un patronato y tienen que ir a la comisión de Presupuesto a pedir traslados de partida. Quién es el representante de esa institución, que alguien me diga.

Poncheras. La people de Vista Azul del West pide a los Proteger y Servir que se den una vuelta por la cancha sintética, después de la liga de fulbito del domingo, para que sientan ese olor a hierba que los tiene fritos hasta altas horas de la noche.

Aló Rogelio. En el Registro Público de Bocas las solicitudes de certificación de propiedades rompieron récord. Lo curioso que los peticionarios las entregaban a Minchichi que los registraba en un libro y se lo pasaba a Pucho, del Ministerio de Los Techos.

