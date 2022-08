Infidencias y confidencias del 30 de agosto del 2022

Entornointeligente.com /

Glosas de la realidad política de Panamá. Y al que le cae el guante, que se lo aguante

Echa chispas. Así anda una comadre que se afilaba pa’ vice académica del Teduca. Le sacaron el pedigrí que nunca había terminando la U. Hasta le recordaron que no tenía moral para filtrar nombramientos cuando en su expediente no hay ningún diploma. ¡¡¡Ataja!!!

Tanda del trasnochado. Que en la mesa de diálogo de seguimiento instalada en la City varios dirigentes insistieron que la misma debe ser transmitida en vivo y en directo. Prepárense para que se extienda hasta la madrugada.

De la patada. Por la Facu de las Humanidades cambiaron las clases de virtuales a presenciales y cuando los estudiantes llaman por orientación les responden que si esa modalidad no le sirve que se retire. Clase de funcionarios tienes Olmedito formando a los humanistas.

Pelechando. Se supo que una asesora de la chief de la Migra usa un vehículo oficial como colegial de su prole. Por si fuera poco, usa otro carro para sus labores en la institución. Eso es fiesta motociclista.

Como una ruleta. Que esta semana le tocó a la Explosiva estar a la cabeza de las firmas, mientras que Anita, la abanderada de las ‘nursas’, no completa las diez firmas. Jooo y eso que las marchas de las vacunadoras son más masivas que las de los teachers.

Huele mal. Se supo que el montón de querellas, en distintas fiscalías, en contra de una foránea, que en contubernio con un notario hizo un matrimonio con un señor de 71 años con derrame, no se han movido. ¿Será por algún conjuro?

Promo embotellaos. Que por los subsidios de la Altiva hay un crucero del amor con buco familiares de la mandamás embotellados. Ah… Y sacan insumos de la entidad después de las cuatro de la tarde o fines de semana. La hija del santeño lo sabe desde el día uno.

No le paran bola. Me dice un necio que por el circuito 8-9 hay una pelea terrible ya que una madrastra de TV se quejó que no le discuten sus proyectos en la Cueva. Alina ayude a su colega.

La pillaron . A la exalcaldesa de tierras chamera la vieron en un evento de la actual administración. Será que vio que Acera Man no sube la loma y que al Tiktoker le irá mejor.

Candela. Se supo que uno de los atrapados en la operación Fuego de la Tacita de Oro es un férreo opositor a los retenes en la provincia. Elemental, mi querido Watson.

Pa’ recoger. Me chatean los palancas de David que Céfero se las tiene velada con esos retenes que se inventa los domingos. Que tienen que ponerse el uniforme hasta para llevar a la family a la iglesia porque sino son 75 de multa.

Regalos. Que las amas de casa que recibieron las cabezas de puerco saben que a caballo regalao no se le mira el diente, pero, hay que tener cuidado que no se rompa la cadena de frío de los productos cárnicos.

