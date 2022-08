Infidencias y confidencias del 3 de agosto del 2022

Entornointeligente.com /

Glosas de la realidad social y política de Panamá. Y al que le cae el guante, que se lo aguante

Honorables intereses. En la libre postulación, las apuestas son para los cargos de dipus y repres. Las alcaldías, desde donde se realizan los cambios locales, pocos las quieren. Como dice el dicho, el que poco arriesga mucho gana…

Corredera. Qué gritadera se armó en el Teduca para satisfacer las finas exigencias de los que cobraron sin trabajar. De tontos nada, estaban en pleno conocimiento que la huelga era ilegal. Que siga el fiesto.

Corredera 2. Qué pocotón aparecieron por arte de magia en Cárdenas para el acuerdo, se vio más asesores en el ganar ganar que representantes de los baila baila. Dice el chino que quién dará las clases mientras los gremialistas estén en el seguimiento a los acuerdos.

Territorios. Dicen que en C3 tienen una canción titulada ‘una torre para ti y una para mí’, donde los grandes de los lagos inician con la repartición. Que incluso hay HD y autoridades del área se reparten las torres, que tienen nombres fijos.

Caso de estudio. Pregunta un jode paciencia cómo se come la postulación de la Bombaza para presidenta cuando en 2019 no salió ni como repre de corregimiento. Y también le dieron raya como diputada.

Uber más pebre. Cuál es la comisionada del Jardín de los Olivos que usa la ambulancia para trasladar a su consorte jubilado de la frontera y para completar le manda los tres golpes que salen del restaurante de la institución. ¿Y la tropa?

Desgreño. Que por aquellos mismos lares hay un tres estrellas en la logística que no aguantaría una auditoría. El man se dio un banquete con los traslados de partida.

Las Mendozas. Geppetto pataleó para ver si sus títeres le abrían paso en la mesa de los deseos. Ni caso le hicieron. Se quedó solo en su esquina con sus cuadros en mano. De piedras está hecho el camino de las cruces, doctores.

Tratado. Que nos escribe un arrocero de Pocrí, que si el man del Agro aún persiste la idea de firmar un ‘Tlatado’ con el gigante asiático en momentos de alta tensión. Banderitas rojas en la casa del titular.

Zurdos. Nos cuentan que unos dirigentes sindicales se pasan hablando de equidad, mientras Genalo tiene una mansión en Chitra, un área de extrema pobreza y a donde llega en 4×4. Y ni hablar de Jaimito, que dicen que tiene siete fincas y retrocabadoras en Chiriquí.

Acuerdos. Me chatea un catedrático que hay cosas que no se pueden ocultar y que ojalá no nos lluevan demandas foráneas por la derogación de la ley de los incentivos. Que tenemos que la seguridad jurídica no puede quedar en el juego.

Frustrados. Por los lados de Tráfico y Operaciones del Puerto de Vacamonte reina la prepotencia. La jefa que llevó a la dama del cooler sigue en el cargo a pesar de no cumplir con los requisitos del reglamento. Se cree dueña y señora.

