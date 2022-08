Infidencias y confidencias del 21 de agosto del 2022

Entornointeligente.com /

Glosas de la realidad política de Panamá del 21 de agosto del 2022

Mucho padrino. Se comentaba en el estacionamiento de los medicamentos de salud en San Miguelito que hay un funcionario de esa oficina que tiene mucho poder en la sede del ministerio de las culebritas de Ancón.

Mucho padrino 2. Se hablaba que no va a laborar, no justifica sus ausencias, ha cobrado sin laborar porque agotó sus días y cuando le abren procesos todo muere en el despacho. Voy a preguntar pa’ ve.

Confusión. Pregunta un necio si será verdad el video que circuló con las penurias y hacinamiento de un dormitorio del estamento de la avenida Omar Torrijos no fue en la Academia sino en las instalaciones de los Alfa. Hay un tufo a mentira.

Pecho a tierra. Que alguien preguntó dónde está el comisionado y exsecre de Isolda que fue beneficiado con una jugosa jubilación que ‘Popeye’ autorizó, pero que el contribuyente tiene que pagar

Viaticando. La viatiquería sigue de lo lindo por el tercer piso de La Colina, me cuentan que se inventan viajes a dependencias del interior y que hasta el mensajero se pone de chófer, para no perderse ningún plus.

Señor feudal. Me dice un palanca muy emberracao que por la triple T hay un jefe en los trámites vehiculares que no atiende a nadie e ignora a los usuarios. El funcionario anda más preocupado por su vestuario e imagen que por la atención de la people.

Endiosado. Me dice un jubilado que un ministro de Cachaza, el mismo de siempre, anda hablando peste de la libre postulación, ya no recuerda que estudió en un colegio yeyesón, que se fue a la U. a Bogotá y London, anda en carro alemán. Será que así viven todos los mortales de Macondo.

Armas por vale. Que durante la campaña ‘Pacificando el Barrió’ de los estamentos de Pinolor en la provincia C3 han recibido 78 armas de fuego, 8 mil 900 municiones, 118 proveedores y 45 explosivos. Buko buko…

Todo paralizado. Por los lados de la Junta Comunal que tiene nombre del Santo de la Juventud todo está en pausa. El vivero comunitario está abandonado, la remodelación de la cancha igual y la basura ni se diga.

Cataratas. Que la first lady debería conseguir más camiones con microscopios para operar las cataratas de los pacientes no asegurados. Más de tres años esperando. Misión Milagros Vol. 2.

Bárbaro. Un infiltrado en las casas de paz me cuenta la última, en la Vista Bella están aplicando sanciones de toque de queda y si no la pagas te la duplican en combo. ¡Cosa más grande de la vida!

Bárbaro 2. Resulta que el justiciero es el mismo que durante el apogeo de la pandemia buscó tremendo tamal cuando se le ocurrió la brillante idea de allanar unos prostíbulos del terraplén. ¡Ataja!

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com