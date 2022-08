Infidencias y confidencias del 17 de agosto del 2022

Entornointeligente.com /

Glosas de la realidad social y política de Panamá. Y al que le cae el guante, que se lo aguante

Lujo y donaire . Por los lados del Mingob hay una miss haciendo sesiones de fotos en los salones de la institución y en horas laborales. Y que averigüen por los carros oficiales, los fines de semana. Como que hay alguien que le cubre estas aventuras.

Mi bolsillo primero. La cosa se prendió en el Teduca porque la comadre quiere mandar más que Maruja. Mientras sigue vigente la reducción de la planilla, ella insiste en hacerse un tercer ajuste salarial, al igual que su hermano y la cuñada. Que dirán los dirigentes baila baila.

Eso es vida . Me cuenta un jode paciencia que hay un mandamás de una entidad que va sin norte y rumbo que goza de un jugoso salario, viáticos y la jubilación (al 100%) y solo aparece cuando hay víctimas fatales.

Tizón caliente. Me dice un necio que un politicastro se movió a tierras canaleras, huyendo de sus amiguetes del special detroit y en segundos le tomaron carrera y ahora le pisan los talones. Viene la candela para canal town, vivos…

Fanfarrón . Que por las islas gunas hay un expadrastro que dice tener muchos melones. El man, en su afán por volver a la Cueva, le propuso al competidor más fuerte: Yo pongo el dinero y tu me consigues los votos.

Barrio Inseguro . La gente se pregunta qué pasó con la imputación de cargos a tres exfuncionarios del programa «Barrio Inseguro»del gobierno de Cachaza. Que aparte de esos tres, también deben llamar al Capitán América y al falso profeta.

Vileza. Me chatea un sin luchas no hay victoria que hay trabajadores que no han sido reincorporados a sus labores en una empresa portuaria a pesar de que nunca fueron suspendidos. Que la dama del rolex se pronuncie antes de que regrese al diálogo.

Saña. Estudiantes esperan que el decano rezaor de la Facu de Comunicación se pronuncie sobre los fracasos masivos del primer semestre. Por esa maldad, varios perderán las becas del Ifarhu.

Medio melón. Se supo que después del viaje vegano el alcalde davideño no encontró dinero en las arcas. Le bajaron medio melón en julio y agosto va por el mismo camino. ¿Será el billete descentralizado?

Se la velaron. Unos verdolagas dicen que echaron hace un tiempo a los vendedores de verduras, pifás y demás chucherías del parque Feuillet, pero a una empresa le permiten poner carpas para vender tarjetas. Eso pasa en el Oeste.

No hubo guaro. Solo agua, soda y comida. También se escogió a la ‘reina madre’ para celebrar, pero nada se hizo con plata de la AMP, sino ‘donaciones’ de colaboradores del Puerto de Vacamonte, y actividades para recoger fondos.

Componenda. Por la tierra de los molinos de viento hablan de una funcionaria municipal que quiere hacer fiesta con una finca que pertenece a la junta comunal. Será que ya se fumigaron el billete descentralizado.

