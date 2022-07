Infidencias y confidencias del 13 de julio del 2022

Entornointeligente.com /

Las glosas de la realidad social y política de Panamá. Y al que le cae el guante, que se lo aguante

Con lupa. Me chatean que la Fiscalía Anticorrupción le cayó a la oficina de Trámite de la triple T de la 24. El asunto fue con allanamiento y cierre provisional de esa dependencia. Y, al parecer, el que Ordeña ni se entera.

Tamalito . Y hablando de la triple T., conductores de varios sectores están haciendo una vaca para recoger $$ para demandar al jefe por el negociado de la limpieza de historiales. En palabras sencillas, le quitan las boletas a unos y se las traban a otros inocentes.

Sin experiencia. En 2011 una Alianza y una Fundación denunciaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el nombramiento de un cortesano cero kilómetro en lo penal y así lo nombraron. De esto no habla el seleccionador ahora. Nadie se señala a sí mismo ¿verdad?

Arrancó. Dentro de todo lo que está pasando por Macondo, la buena nueva es que el Instituto Cardiovascular ya está funcionado e inició con tres cirugías el primer día… Buena esa para los hijos de Pablo Pueblo.

Prioridades. En la Calzada están haciendo un parquecito para colocar tres estatuas que están forradas con plástico negro listas para ser instaladas. Lo que nadie sabe es quiénes son. Dice el necio que por el tamaño, de cañón, uno es el MAN.

Es fácil. El combo de ‘Huelga al Hombro’ pide eliminar el fiador solidario en las residencias, trato justo para los internos, aprobación de las licencias negadas para estudios e insumos para trabajar. ¿Será?

Perogrullada. Y hablando de matasanos, el Pichelio Crucero preguntando si el nuevo subsidio para congelar la gasolina en 3.95 no aplicará a los carros de lujo, y quién decide si el carro es de lujo en las gasolineras.

Complot interno. Nos informa un anuro institucional que la entidad de los Subsidios de La Altiva está repleta de ñames conspiradores que no dejan trabajar a los perredosos. Ojo María Inés.

Casi 4K. Siguiendo en la entidad de seguridad social, ahora en Bugaba, denuncian a un analista patrimonial que no sabe de pío y que devenga un sueldo de 3,5 k, como un director nacional, se preguntan quién será el padrino.

A trabajar. Me dice un jubiloso que los teachers no son solidarios con la comunidad, con la calidad de educación que brindan y se les cumplió con los 313 que dejó la locura para que otros pagaran. Y en sobresueldo, 39 melones. En la marcha había su par que recibe hasta 4 cheques del Estado.

Trabajando. Me dice don Belisario, un lector del Periódico del Pueblo de 90 años, que está terminando de escribir el libro ‘Cuentos breves contra nadie’. !!!Aprendan muchachos nuevos !!!

Abusadores . Me chatea una ama de casa que desde hace más de un mes hay poco arroz de primera en los supermercados y en los minisuper lo venden casados con arroz especial. Y la Acodeco no dice, no ve y no hace.

Honras fúnebres . La tarde de este martes falleció el colega Boris Gómez, quien estaba hospitalizado en David. La misa de cuerpo presente será mañana, jueves, a las diez, en la Catedral de David. Paz a su alma.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com