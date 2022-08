Infidencias y confidencias del 12 de agosto del 2022

Entornointeligente.com /

Glosas de la realidad social y política de Panamá. Y al que le cae el guante, que se lo aguante

Trampolín. Que el ‘Sugardaddy’ de la UTP está haciendo trastadas en el ocaso de sus 17 años de mandamás universitario. Por ejemplo, se inventó una vicerrectoría que tiene más exposición que las que están en regla.

Trampolín 2. En la vicerrectoría inventada colocaron a una dama que a todas luces será la ungida del Sugardaddy para la rectoría el año que viene. Ahora, las múltiples ausencias del señor, las suple la profe que sale en todos los panfletos universitarios.

Revoch. Por lo que se vio en la discusión del proyecto que elimina los incentivos para los proyectos turísticos, la movida del Taburete no tendrá el Go de los padrastros, algunos como el Rey Melchor han dicho que defenderán el desarrollo turístico.

Cartera gigante. En Macondo existen subsidios para las familias: gas, electricidad, pasaje del metrobús, pasaje del metro, combustibles y quién sabe qué más. Lo curioso es que solo se critican los que van pa’ la gente de a pie. De los otros, los opinólogos no dicen ni muuuu.

Brisas. Que hay un cirujano en el nosocomio de San Miguel que le dice a los pacientes que no hay mallas para hernias, que el no sabe dónde queda la tiroides y que no hay torres de laparoscopía para vesículas para irse a chambear al hospital privado. Aló Cósmico!

Tabla de salvación. Que el Bartender de Cachaza está pecho a tierra porque una fiscalía pide 108 meses de cárcel para él. Con la precandidatura a padrastro por el West viene el fuero por si le sueltan la condena.

En la gatera. Me contaron que una ministra de Plaza Edison se está calzando los guantes para disputar una curul por el circuito 8-4. Dice el necio que no es lo mismo ser hija de papi que ser política pura y dura.

Berraquera. Sobre los chances y billetes clandestinos, me chatean que el cliente arma el billete que quiere, que cuesta lo mismo que los de la Loto oficial, pero a la hora de pagar solo pagan 1500 y se quedan con 500 de comisión.

Tierra de nadie. Las áreas verdes en Puerto Caimito y las comunidades periféricas de La Chorrera y Arraiján están siendo invadidas sin que Los Techos y los municipios se den por enterados. En playa Chiquita los malandros ocupan esos terrenos, después los venden y se van

Jugada maestra. En el Feuillet en la Bollo Town se preguntan por la investigación del valioso terreno donde el exburgomaestre Papá Doc Cazuela vendió un terreno y éste luego regresó a las manos de la propia hija de Cazuela.

El vivo al bollo. En la regional salubre de la Culebrita de Veraguas murió la segunda de la oficina hace poco y los asesores legales celebrando el día con mucha alegría. Antes eran 3 entogaos y ahora son seis. Será necesario ese batallón leguleyo Paco.

Corren las apuestas. Ahora que se conoce la lista de los 11 de la mesa de Rigoleto, dice el necio que no le queda duda que el reemplazo del cortesano de la Prado será el mandamás de la Asep. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com