Infidencias y confidencias del 10 de septiembre del 2022

Glosas de la realidad política de Panamá del 10 de septiembre del 2022

Promesas. En el cuartel apaga fuego prometieron fondos a tutiplén para comprar camiones, aumento de salario y tantas cosas más prometidas para terminar la huelga. Con esos meloncitos que les dieron solo podrán comprar curitas y cubos para apañar goteras.

Promesas 2. Por los pasillos del cuartel no es secreto para nadie que el fideicomiso que se alimenta del 5% de los seguros de incendio y del 2% del resto de los seguros es un botín súper millonario envidiado por los otros cuarteles.

Retiro pa’ cuándo. Hay un personaje jubilado que grita a los cuatro vientos que ni con el retiro se va. Que la Ceci y el segundo del Mida lo protegen, y eso que comió fino durante la gestión de Cachaza. Y como decía Napoleón: El que parte y reparte le toca su Bonaparte.

Números rojos. Que las féminas de la ñamura están preocupadas porque los tres mosqueteros no les sueltan el billete del subsidio para capacitarse. La bola que corre es que mientras Acera Man no rinda cuentas, el maná sigue congelado.

Oídos sordos. La familia universitaria no comprende, con tantas denuncias de acoso laboral y violencia de género, que el Instituto de la Mujer de la U. y la Defensoría de los Universitarios que comanda el nieto de tirofijo sigan calladitos… !!!Para mañana es tarde, doctora!!!

A paso lento. En Sudáfrica las empresas de pedidos rápidos están reduciendo la prestación del servicio en los guetos por la inseguridad diaria que afecta a los repartidores. Ahora ni viandas, ni portaviandas. Negocito peligroso.

Parkeo de aburridos. Un grupo que se reúne bajo un palo de mango en el arrabal piensa que las protestas son el resultado de la ‘neuropolítica’. Los cambios políticos parten de las emociones no de las razones y por eso las marejadas de youtubers, tiktokers, whatsappers, instagramer y cuanto invento sirva para transmitir las pasiones.

En el carrito. Me cuentan que productores de arroz y leche echan chispas con los cocotudos del Agro porque tienen las compensaciones del Estado paralizadas. Por ahora están quietos por la renegociación del TPC.

En el carrito 2. Antes la moda era que no podían atender el tema porque estaban con las bolsas solidarias y la pandemia. Que empiecen a agachar el lomo, es la súplica.

Hora panameña. Que ayer hubo una celebración en la Basílica del Casco Viejo y uno de los últimos en llegar, casi al final de la misa, fue el segundo del MiCultura. Por suerte llegó, porque tenía que entregar un reconocimiento al pintor Ureña Ramos.

Increíble. Me chatea un catedrático que no puede creer que la Senacyt le done equipos a la Unachi de Eternina cuando tiene casi 95.5 melones de presupuesto para una cantidad pequeñita de estudiantes. Eso sí que es suerte, compadre.

