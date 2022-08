Infecciones de Transmisión Sexual: ¿conoce las más comunes y cómo prevenirlas? [video]

Entornointeligente.com /

Así lo afirmó el doctor Alexis Holguín, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, quien precisó que este tipo de enfermedades se adquieren a través del contacto sexual vaginal, oral o anal sin utilizar protección. Por lo general, los adultos jóvenes menores de 40 años son quienes presentan mayor número de contagios con alguna ITS , aunque, añadió, también hay un porcentaje considerable de adolescentes entre 15 y 20 años, consecuencia del inicio temprano de relaciones sexuales y la falta de orientación. Puedes leer: Conoce las enfermedades más comunes del órgano sexual masculino Según Holguín, se estima que a nivel mundial aproximadamente hay 400 millones de casos de ITS producidos por diversos tipos de virus, bacterias y parásitos, sin contar el VIH. En el Perú, las más diagnosticadas son: sífilis, virus de papiloma humano (VPH), herpes genital, gonorrea y hepatitis B , entre otras. También señaló que muchas veces las ITS no presentan síntomas y, de manifestarse, suelen pasar desapercibidas; sin embargo, si una persona contagiada no recibe tratamiento en el momento oportuno, va a seguir contagiando a sus parejas sexuales y puede producir otras complicaciones médicas. En las mujeres, dependiendo la infección, puede producir problemas de infertilidad y padecer dolor pélvico crónico, mientras que en los hombres puede provocar prostatitis, problemas para orinar y más, dijo el especialista en el programa Salud y Bienestar por Andina Canal Online . Las ITS también pueden llegar a generar diversos tipos de cáncer, tanto en el hombre como en la mujer, por lo que Holguín exhortó a la población usar siempre el preservativo de manera correcta y acudir rápidamente a un centro de salud cercano ante la sospecha de una infección. Sífilis La sífilis es una infección bacteriana que tiene varias etapas y puede durar algunos años. Sin un tratamiento adecuado, puede producir problemas cardíacos y hasta cerebrales. De acuerdo con Holguín, en el último año se han diagnosticado más de 7,000 casos de sífilis en el país . Esta infección también puede transmitirse de madre a hijo, durante el embarazo, lo que podría generar en su muerte temprana, daños cerebrales u óseos irreversibles. Puedes leer: Viruela del mono: preguntas y respuestas para evitar contagiarse del virus VPH El VPH es un virus de transmisión sexual altamente contagioso, en el caso de las mujeres puede causar cáncer de cuello uterino, vagina y vulva; mientras que en los varones produce cáncer de pene u ano. Asimismo, dependiendo de sus conductas sexuales, puede producir cáncer en la parte de atrás de la garganta, incluidas la base de la lengua y las amígdalas, llamado cáncer orofaríngeo. El cáncer se desarrolla muy lentamente y puede que no se diagnostique hasta tiempo después de que una persona se infecte con el virus; por ello, es importante la vacunación como principal medida preventiva. Actualmente, el Perú vacuna de manera gratuita a las niñas y adolescentes entre 9 y 15 años, a través de campañas de vacunación en las instituciones educativas y casa por casa. Sin embargo, aún no se actualiza la Norma Técnica de Salud que incorpora también a los niños en el esquema nacional de vacunación. «En el caso de niños, hay estrategias que en algunos países se han utilizando y esas estrategias ya se están revisando para ver qué tan aplicable es en nuestra población. Probablemente tengamos en los próximos meses una actualización que nos indique cómo podemos vacunar a todos y no solo al grupo de niñas de 9 a 15 años», comentó. Puedes leer: Vacuna contra el VPH: ¿de qué tipos de cáncer protege a los varones? Herpes genital El herpes genital, que se evidencia a través de llagas o ampollas, es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. La mayoría de la población sexualmente activa, que no usa protección, tiene alta probabilidad de estar infectada con herpes, ya que también hay casos asintomáticos, anotó el especialista. Gonorrea Esta ITS es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae y la puede propagar cualquier tipo de actividad sexual. Puede causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Entre sus síntomas se mencionan dolor al orinar y flujo o secreción uretral de aspecto purulento, en algunas ocasiones dolor abdominal y sangrado. En la mujer, la sintomatología puede ser leve pero puede volverse crónica, siendo causa de infertilidad. Puedes leer: Minsa recuerda que el condón es la mejor arma para prevenir VIH y otras ITS Hepatitis B La hepatitis B es una infección viral que se transmite también por vía sexual, la cual puede ser de gran preocupación porque con el paso del tiempo podría ser motivo de un cáncer hepático o cirrosis hepática. Al respecto, el especialista señaló que la vacuna de la hepatitis B ingresó en el esquema general aproximadamente en el 2003, por lo que la mayoría de personas que nacieron antes de esa fecha no tienen la vacuna. Ante esto, recomienda a la ciudadanía realizar primero el descarte de la ITS y luego vacunarse. Puedes leer: Escolares pueden recibir vacuna contra cáncer de cuello uterino y covid-19 a la vez Prevención Además del uso del preservativo y la aplicación de vacunas contra el VPH y Hepatitis B, por ejemplo, Holguín recomendó acudir a los Centros de Referencia de ITS/VIH (Cerits) y a las Unidades de atención Médica Periódica (UAMP), que funcionan en hospitales y centros de salud a nivel nacional. Explicó que los Cerits cuentan con personal capacitado en el manejo clínico y consejería, así como equipamiento de laboratorio para pruebas y diagnóstico de ITS, además de insumos y medicamentos específicos. Por último, el especialista resaltó que la viruela del mono, hasta el momento, no es una ETS, sino que se transmite por contacto con lesiones que pueden llegar a ser muy pequeñas o grandes. Más en Andina: El @Minsa_Peru informa que aumentan a 775 los casos confirmados de viruela del mono en el Perú. ?? https://t.co/bVgVAzYmP2 pic.twitter.com/wV7Rbdf1Nd

Publicado: 16/8/2022

