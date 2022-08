Infanticidio en Aragua: Adolescentes abusaron sexualmente de un niño de un año y luego lo mataron

Entornointeligente.com /

Un niño de, apenas, un año de edad, murió luego de ser torturado por su madre, padrastro y otra familiar, todos adolescentes.

El menor identificado como Maikel Roniel Camargo Contreras de un año de edad, murió en el Hospital Central de Maracay, donde falleció luego de que la madre del niño, una joven de 17 años, junto a su prima de 16, permitían que el padrastro del infante, un joven de 15 años edad, abusara sexualmente de él desde hace 9 meses

Douglas Rico, indicó «El mencionado volvió a cometer tal hecho que causó que el bebe perdiera el conocimiento debido al abuso que recibió y, al notar que no reaccionaba, lo golpean y le causan varias quemaduras, para intentar reanimarlo, al ver que no lo lograban, lo trasladaron al referido centro de salud, donde al ser notificados las condiciones de salud del niño y su fallecimiento posterior, emprenden huida con la finalidad de no afrontar las consecuencias penales.

Trascendió que los tres jóvenes, fueron detenidos en las adyacencias al centro de salud y en los sectores Castillito y Guerrero de Chavez en la entidad.

