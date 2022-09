Entornointeligente.com /

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Meira, reconheceu, em audição da Comissão de Saúde da Assembleia da República, que o serviço de socorro tem sofrido diversos constrangimentos, mas insistiu que os atrasos prolongados na resposta aos pedidos de emergência são «pontuais» e mostrou-se esperançoso que a integração do instituto no Serviço Nacional de Saúde (SNS) possa ajudar a ultrapassar os problemas.

