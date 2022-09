INEI: más del 57 % de hogares en el Perú cuentan con internet

Entornointeligente.com /

Por área de residencia, en los hogares de Lima Metropolitana el acceso a este servicio aumentó de 68,0 % a 76,7 %, en el resto urbano de 56,0 % a 61,2 % y el área rural no mostró variación significativa, según indica el informe técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Puedes leer: ¿Problema con el agua potable? Entérate dónde reportarlo para recibir atención oportuna Además, el reporte señala que en el trimestre abril-mayo-junio 2022, el 89,3 % de la población de 6 y más años de edad, hizo uso de Internet mediante teléfono celular, incrementándose en 2,5 % en comparación con el trimestre del año 2021. Según área de residencia, el mayor crecimiento de acceso a Internet por teléfono celular se dio en el área rural al pasar de 85,5 % a 90,7 %, seguido del resto urbano 86,9 % a 89,8 % y en Lima Metropolitana de 87,3 % a 88,1 %. Agregó que el 17,4 % accedió a este servicio mediante una laptop, el 14,7 % por medio de una computadora, el 2,4 % utilizaba una Tablet y el 8,3 % otro tipo de dispositivo como un televisor Smart. Más hombres que mujeres utilizan Internet El Inei también precisa que el 74,6 % de la población masculina y el 70,4 % de la femenina de 6 y más años de edad accedieron a este servicio, existiendo una brecha de género de 4,2 puntos porcentuales a favor de los hombres. De igual forma, en el trimestre de análisis, el 92,8 % de la población de 19 a 24 años son usuarios de Internet, seguido del grupo de 25 a 40 años de edad con 86,7 % en. Entre los adolescentes de 12 a 18 años y los niños de 6 a 11 años accedieron el 85,9 % y el 58,7 %, respectivamente; la población de 60 y más años de edad, el uso a Internet alcanzó al 34,4 %. En el educativa superior, el 97,0 % y el 92,3 % de la población con educación superior universitaria y no universitaria, respectivamente, accedieron en mayor proporción al servicio de Internet; seguido por la población con educación secundaria (81,5 %) y la población con primaria o menor nivel (43,3 %). Dicha institución informó que en el trimestre de estudio, en el 94,9 % de los hogares del país existe al menos un miembro con teléfono celular, cifra que, respecto a similar trimestre de 2021, creció en 0,5 punto porcentual. Según área de residencia, se reportó una mayor cobertura en el resto urbano (96,8 %) y en Lima Metropolitana (96,7 %), seguido del área rural (87,8 %). De acuerdo al nivel educativo del jefe de hogar, el 99,1 % y 98,7 % de los que tienen educación superior no universitaria y universitaria, respectivamente, accedieron a telefonía móvil. Seguido de los que tienen educación secundaria (97,8 %) y educación primaria o menor nivel educativo (87,6 %). El 96,1 % de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de Información y Comunicación Durante el trimestre de estudio, el 96,1 % de los hogares del país disponen de al menos una Tecnología de Información y Comunicación, incrementándose en 0,7 punto porcentual, respecto a similar trimestre del año anterior (95,4 %). Puedes leer: Reniec y EsSalud se unen en campaña por la donación de órganos en el DNI Por el nivel de educación del jefe de hogar, el acceso a las TIC en los hogares cuyo jefe cuenta con educación secundaria o más nivel presentó una cobertura cercana al cien por ciento. Al comparar los resultados del trimestre abril-mayo-junio 2022 respecto a similar periodo del año anterior, se presentó incremento en el acceso a las TIC en los hogares cuyos jefes cuentan con educación superior universitaria en 0,6 punto porcentual (al pasar de 99,3 % a 99,9 %) y en los hogares donde los jefes tienen nivel de educación primaria o menor nivel en 1,4 puntos porcentuales (al crecer de 88,0 % a 89,4 %). Por el contrario, el acceso a las TIC entre los hogares con jefes con educación secundaria y en aquellos con superior no universitaria, no mostró cambios, al mantenerse en los mismos niveles de igual trimestre del año 2021. Más en Andina: #Elecciones2022 ?? ¿Te robaron o perdiste el DNI esta semana? Conoce cómo evitar la multa por no votar ?? https://t.co/pAcF5LnXYZ Los ciudadanos que no cumplan con la obligación de ir a votar deberán pagar una multa que oscila entre los 23 y 92 soles. pic.twitter.com/IAcCtdHgl2

