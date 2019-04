INEE: si llega mayo sin (contra)reforma, habrá que cumplir la ley y evaluar a maestros

Entornointeligente.com / Mientras en los pasillos de la Cámara de Diputados se busca lograr consenso para la (contra)reforma educativa, la SEP tiene detenida la calendarización de la evaluación al desempeño del magisterio nacional. Debería arrancar en mayo próximo y el impasse actual no podrá mantenerse por más tiempo. En entrevista con Crónica , Teresa Bracho, presidenta consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), explica: “En este momento el Instituto ha promovido que se sigan con los procesos, la SEP está de acuerdo, las autoridades estatales también. Estamos esperando a ver qué sucede y si no hay una modificación (a la Ley) en mayo, sí habrá que pensar qué hacer para que el INEE cumpla con la ley”. Bracho asegura que la actual norma constitucional no es letra muerta. “En este momento se está observando garantizar que para el inicio del ciclo escolar siguiente, los niños entren con maestros suficientes, que haya maestros en las aulas y con los procesos de incorporación del servicio docente se haya realizado con la mayor tranquilidad”, dice la funcionaria. Sobre los concursos de ingreso y promoción, la presidenta consejera del INEE aclaró que “hay 150 mil profesores inscritos en el proceso, cuya convocatoria fue abierta el pasado 7 de febrero y que está próximo a concluir por estos días.”En estos concursos también se encuentra el de las funciones de dirección y supervisión y asesoría técnica pedagógica. Esos procesos están programados para realizarse conforme se calendarizó con las autoridades educativas estatales y la propia Secretaría de Educación Pública, y esto debe ocurrir también en mayo. El proceso sigue adelante”, explica Bracho Precisó que en el tema de la promoción hay maestros que participarán para subir al servicio directivo o a la supervisión, tanto para educación básica como para el nivel medio superior. En ese contexto, el INEE observa y sigue a la Cámara de Diputados, señala la funcionaria al indicar que: “Se está a la espera de la resolución del conflicto que hay para sacar la contrarreforma educativa y eliminar las normativas emanadas del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es en esa normatividad por la que el INEE es acusado de criminalizar al magisterio nacional. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la misma organización que ha bloqueado San Lázaro es la que anarbola estos argumentos”. Teresa Bracho dice que desea que el atorón legislativo se resuelva de la más conveniente para los niños de México y para los propios maestros. Ayer, Crónica publicó que la reforma educativa no alcanza a salir del laberinto legislativo, porque Morena no quiere una votación dividida de su bancada. Entre los morenistas hay maestros diputados cercanos a la Coordinadora. DELGADO PIDE COMPRESIÓN. En tanto, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, llamó a los maestros a que den pie al consenso para sacar pronto la contrarreforma educativa, y “mientras más pronto, mejor”. “Cada día que nos tardamos se acumulan más agravios en contra del magisterio. A nosotros sí nos urge abrogar, lo más pronto posible, la mal llamada reforma educativa”. Delgado reiteró que no hay un plazo para discutir y votar en el Pleno cameral esta reforma constitucional. Será abordada “hasta que haya un acuerdo” con la CNTE y los grupos parlamentarios. “Ojalá sea pronto, porque sabemos que el ciclo escolar arranca a finales de agosto y es una reforma constitucional, falta que vaya al Senado (de la República), y estamos a pocos días de terminar el periodo ordinario de sesiones, falta que se aprueben en los congresos locales. La ruta de aprobación todavía es larga”, apuntó. La disidencia magisterial anunció para este viernes una marcha del Zócalo a San Lázaro, lo que representará la tercera semana consecutiva de presión sobre los diputados. Imprimir LINK ORIGINAL: Cronica

