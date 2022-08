INE. Exportações dispararam 37%

Entornointeligente.com /

As exportações e as importações de bens dispararam 37,1% e 41,6%, respetivamente no mês de junho. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz que os índices de valor unitário (preços) registaram crescimentos de 18,6% nas exportações e 26% nas importações.

Em termos nominais, salientam-se os acréscimos em ambos os fluxos dos fornecimentos industriais (+29% nas exportações e +21,2% nas importações), dos combustíveis e lubrificantes (+159,8% e +220,3%, respetivamente) e do material de transporte (+60,6% e +46,1%, pela mesma ordem).

No entanto, excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 29,8% e 23,4%, respetivamente. Os índices de valor unitário (preços) excluindo os produtos petrolíferos registaram variações homólogas de +13,0% nas exportações e +14,6% nas importações.

Já o défice da balança comercial de bens agravou-se em 903 milhões de euros face a junho do ano passado, atingindo 2522 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice totalizou 1275 milhões de euros, diminuindo nove milhões de euros face ao mesmo mês do ano passado.

Feitas as contas ao segundo trimestre deste ano, as exportações e as importações cresceram 31,2% e 37,7%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2021.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com