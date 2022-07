INE. Exportações crescem 31,2% e importações quase 40%

Entornointeligente.com /

As exportações cresceram 31,2% e as importações 39,4% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, revela a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comparando com o segundo trimestre de 2020, registaram-se disparos de 95,5% nas exportações e 108,3% nas importações.

E os aumentos registam-se também face a 2019, antes da pandemia, com crescimentos de 35,1% e 36,8%, pela mesma ordem.

Já no primeiro trimestre deste ano, as taxas de variação homóloga foram +18,0% e +36,8%, respetivamente.

LINK ORIGINAL: iOnline

