INE envía información del Censo a instituciones cruceñas; Cumbre analizará paro o cabildo

Entornointeligente.com /

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, informó que en esta tercera cumbre por el Censo las instituciones definirán si van a un paro de 72 horas o asumen otras medidas de presión para que el empadronamiento nacional se ejecute el 2023; en contraposición, el alcalde Jhonny Fernández adelantó en un acto con gremiales que rechazará la medida de protesta.

En tanto, el director general ejecutivo suplente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Gastón Cordero, envió información respecto al cronograma del Censo Nacional de Población y Vivienda a autoridades y representantes del departamento de Santa Cruz, a pocas horas de la instalación de la cumbre cruceña.

La información censal fue enviada al presidente del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández; y al presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Heriberto Cuéllar.

«Si hay dos días de paro, esa familia no come, cómo va pagar el agua, la luz, por eso dije no queremos paro, no queremos que perjudiquen a nuestra economía, al pueblo, y ese es el alcalde que tienen ahora, para defender la reactivación económica de Bolivia», dijo en su intervención en el mercado Abasto.

Esta jornada, más de 400 representantes de diversas instituciones y sectores de Santa Cruz participan de la tercera cumbre por el Censo que se realiza en el coliseo Gilberto Pareja, en la calle Ingavi de la capital cruceña, para analizar y asumir nuevas medidas de protesta.

El rector de la Uagrm indicó que definirán acciones para que el Gobierno ejecute el Censo de Población y Vivienda el 2023 y no así el 2024, como lo ha venido planteando el Ejecutivo. Además, resaltó que el Instituto Nacional de Estadística incumplió con su compromiso de entregar información luego de instalar mesas técnicas.

«Se ha venido reuniendo los diferentes sectores, hemos recibido sugerencias como (realizar) marchas, plantones o que entremos en un paro de 72 horas, será la cumbre la que tome las medidas. Pese que hay un acta firmada por autoridades del Ministerio de Planificación, hasta el momento no nos han hecho llegar», reclamó Cuéllar.

El alcalde Fernández señaló que los comerciantes, los moto-taxistas y las personas que trabajan en el área informal viven del día a día y paralizar sus actividades ejecutando un paro les perjudica la subsistencia de sus hogares.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com