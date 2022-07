INE. Conheça os concelhos onde se ganhou mais

Entornointeligente.com /

Os três municípios com valores do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo mais elevados foram Oeiras (14 091 euros), Lisboa (12 938 euros) e Cascais (11 827 euros). Os dados foram revelados pelo INE.

Os dados do INE revelam também que 68 municípios apresentaram valores medianos do rendimento maiores que a referência nacional: 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 21 municípios no Centro, 13 no Alentejo, sete no Norte, cinco na Região Autónoma dos Açores, três na Região Autónoma da Madeira e um no Algarve. O gabinete estatístico diz ainda que, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo aumentou 1,3% face ao ano anterior.

Apenas 11 municípios apresentaram uma diminuição do valor mediano do rendimento por sujeito passivo, face a 2019. «Deste conjunto, destacaram-se seis municípios do Algarve – tendo Albufeira (-3%) registado a maior diminuição anual – e, nas áreas metropolitanas, São João da Madeira (-0,4%)», referem os mesmos dados.

