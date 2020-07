IndyCar: Patricio O’Ward queda 2do en Road America

Entornointeligente.com /

El piloto mexicano, Patricio O’Ward , consiguió en la segunda carrera del fin de semana en Road America , su primer podio en Indy Car –Pato quedó segundo.

El segundo round en Elkhart Lake –cuarta carrera de la temporada- tuvo como protagonistas a Pato O’Ward , quien arrancó desde la Pole, y Felix Rosenqvist . Ambos pelearon por la victoria hasta las últimas vueltas y fue a dos giros del final que el sueco pudo arrebatar el liderato y triunfo al regiomontano.

Era la oportunidad, para ambos, de ganar por primera vez en el principal serial de automovilismo open wheel en los EE . UU . Lamentablemente para Pato sus llantas ya no aguantaron y sucumbió ante el ataque de Felix.

El líder de la categoría sigue siendo el veterano Scott Dixon seguido por Colton Herta , compañero de equipo de O’Ward en 2018, año en el que el mexicano fue el campeón de la IndyLights .

La siguiente fecha será en Iowa la próxima semana –también serán dos carreras, una en sábado y otra en domingo.

