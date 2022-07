Indira Urbaneja: Candidato opositor no debe ser corrupto y debe poder negociar la salida de Maduro

Entornointeligente.com /

La analista político Indira Urbaneja aseveró que la mayoría de los venezolanos no votaría por un candidato ligado al interinato ni a casos de corrupción vinculados a Monómeros o Citgo, y subrayó que el candidato que vencerá a Maduro será alguien capaz de «negociar» con el chavismo la entrega del poder y la gobernabilidad.

Durante una entrevista concedida a VPI este martes, Urbaneja descartó que el venezolano esté divorciado de la política, pero sí dice que la mayoría está cansado de la misma dirigencia política opositora.

«Los venezolanos no se divorciaron de la política sino de los políticos y hay una diferencia sustancial, no es que están apáticos, no es así porque la gente quiere un cambio, quiere salir del chavismo, pero están divorciados de la clase política porque sienten que no los representan», exclamó y refirió a los últimos sondeos de Datincorp que reflejan que 48% del país no se siente reflejado por ningún partido. «O sea, que desde el Psuv para abajo todos son minoría, la mayoría es la que no se identifica con ningún partido político. No quieren saber nada de esos políticos porque se cansaron y por eso, para muchos cobra fuerza la tesis del candidato outsider».

«Desde diferentes puntos, las encuestas revelan que los venezolanos quieren a un candidato que no tenga nada que ver con el interinato, con el G4 porque estos no tienen credibilidad, algunos sienten que estos políticos negociaron con el gobierno, se sienten estafados. No quieren a alguien que esté asociado a ningún elemento de corrupción de los que han salido a la luz porque se supone que se busca un cambio, un nuevo país, una nueva sociedad y esto no es compatible con los mismos vicios. Si has criticado la corrupción del chavismo no puedes llevar al poder a alguien que ha hecho lo mismo».

Pero además, Urbaneja subrayó que el candidato que se enfrente a Maduro, debe tener más que la posibilidad de ganar unas primarias opositoras.

«Venezuela no necesita 50 candidatos, sino que necesita un candidato o candidata que pueda negociar con el chavismo la entrega del poder, la gobernabilidad porque sino el candidato opositor que gane una elección, pero que no tenga ningún tipo de acuerdo, no durará en el poder ni 15 días. Fácilmente podemos entrar en una espiral de protestas, de golpe de Estado porque el chavismo no tiene 2 días gobernando, sino 22 años en el poder y hay una estructura en el chavismo que no terminará con una elección presidencial: los colectivos, los Clap, las barriadas, mesas técnicas, que no se desmontarán de la noche a la mañana».

«Quien quiera gobernar, tiene que entender que eso existe y no lo puede combatir porque sino transitaremos el camino de Argentina, Colombia porque además el chavismo es un proceso que tiene mucho armamento y dinero en la calle, un subsistema. No es cualquier cosa y por eso no lo logrará cualquier candidato que saquemos del sombrero, sino que debe ser alguien con credibilidad y que le dé tranquilidad al chavismo para que entregue la posición del poder» y remató «si siguen con ese infantilismo político y no entienden que necesitamos un solo candidato, tendremos otra vez al chavismo ganando en 2024».

México no está paralizado Al ser consultada sobre la negociación que inició en México en 2021, entre la Plataforma Unitaria y delegados de Maduro, Urbaneja sostuvo que este proceso no está paralizado, pese a que lo parece.

«Aunque no se ha reactivado formalmente, sigue un curso en paralelo o muy bajo perfil, las partes no han dejado de conversar, siguen avanzando en algunos temas, no solo la Plataforma Unitaria, sino el diálogo entre EEUU y Venezuela, porque eso tiene que ver también con el proceso de diálogo».

«Creo que aún no logran ponerse de acuerdo en cómo sería este formato y por eso no ha iniciado formalmente».

A su juicio, lo que terminará pasando es que se reactivará el diálogo en un «nuevo formato» desde Venezuela y no desde México.

