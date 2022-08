Entornointeligente.com /

«Es una falta de respeto mostrarse así públicamente, todos esos movimientos, toda esa abrazadera, esa tocadera en público, ¿a qué viene eso?», expresó Lili Estefan ante la aparición de Gerard Piqué y su nueva novia. La conductora del Gordo y la flaca, agregó: De que no le va a ir bien, no creo que le vaya bien», al referirse a la relación del ex de Shakira

