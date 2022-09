Indignación en Irán por muerte de mujer detenida por no llevar bien el velo (+videos)

Entornointeligente.com /

Muchas decidieron salir a la calle y protestar por lo sucedido, ya que no creen en la versión oficial.

La joven iraní Mahsa Amini falleció a consecuencia del infarto y el coma que sufrió en una comisaría del país, donde estaba detenida por la Policía de la moral por no llevar el velo bien colocado, según han informado medios del país persa.

«Mahsa Amini, que entró en coma tras ser detenida por una patrulla de la moral, ha muerto», ha informado en una breve noticia el diario reformista Etemad, que ha citado como fuente a un tío de la joven.

La joven de 22 años fue detenida el martes por la tarde por no llevar el velo de manera correcta y fue conducida a una comisaria para asistir a «una hora de reeducación», según denunció su familia.

Horas más tarde era ingresada en un hospital de Teherán en coma tras sufrir un ataque al corazón.

La noticia comenzó a correr como la pólvora por redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su indignación. Posteriormente, la policía confirmó su arresto y lo justificó por la necesidad de «explicarle las normas de vestimenta».

La revolución de las mujeres en Irán. Miles se quitan el hijab obligatorio, tras la muerte de Mahsa Amini, de tan solo 22 años, que fue asesinada por la policía de la moral iraní por llevarlo mal puesto. Hay protestas en varias partes del país. Histórico. pic.twitter.com/NqI397nUHj

— Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 17, 2022

«Repentinamente sufrió un problema del corazón (…) y fue inmediatamente llevada a un hospital», aseguró la Policía en un comunicado recogido por medios iraníes.

«El presidente Ebrahim Raisí ha ordenado al Ministerio de Interior que investigue los detalles del incidente de Mahsa de manera urgente y precisa, y que presente un informe con los resultados», según ha informado en Twitter el Gobierno iraní.

AI pide una investigación independiente

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha pedido una investigación criminal por la sospechosa muerte de la joven bajo custodia policial.

Además, el grupo de derechos humanos ha calificado las leyes que hacen obligatorio el velo de «abusivas, degradantes y discriminatorias».

Las explicaciones de la Policía no han convencido a muchos iraníes que han mostrado en redes sociales su indignación.

«El arresto de Mahsa Amini para recibir orientación (sobre la ropa), seguido de su infarto y coma es suficiente para que varias generaciones de jóvenes odien la religión», ha dicho en Twitter el clérigo reformista Mohamad Ali Abtahi, que ocupó la vicepresidencia del país entre 2001 y 2004.

El Gobierno del ultraconservador Raisí ha aumentado en los últimos meses la presión para que las mujeres cumplan con las estrictas reglas de vestimenta y conducta.

Así, las temidas furgonetas de la llamada Policía de la moral son más visibles que antes en lugares como la plaza Tajrish, en el norte de Teherán, llenas de mujeres que han sido detenidas por no llevar bien el velo.

El velo es obligatorio desde la revolución de 1979 liderada por el ayatolá, Ruholá Jomeiní, quien declaró que sin él las mujeres estaban «desnudas».

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.

The Handmaid’s Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022

Otras versiones

Testigos presenciales dijeron que Mahsa Amini fue golpeada mientras estaba dentro de una furgoneta de la policía cuando la detuvieron en Teherán el martes.

La policía ha negado las acusaciones, diciendo que Amini «sufrió un repentino problema cardíaco».

La familia de Amini dice que era una mujer joven y saludable, y que no tenía condiciones médicas que pudieran explicar un problema cardíaco repentino.

Su muerte se produce en medio de crecientes informes sobre actos represivos contra mujeres, incluido prohibirles el ingreso a oficinas gubernamentales y bancos a aquellas que se considera no cumplen con el código de vestimenta islámico.

En redes sociales, muchos iraníes, incluidos algunos partidarios del gobierno, están expresando su indignación por la existencia misma de las Patrullas de Orientación de la policía moral que se encargan de hacer cumplir los códigos de vestimenta, a las que han apodado con el hashtag «Patrullas Asesinas».

Han aparecido videos en las redes sociales que parecen mostrar a agentes deteniendo a mujeres, arrastrándolas por el suelo y llevándoselas a la fuerza.

Muchos iraníes culpan directamente de estos casos al líder supremo Ali Jamenei.

Además muchas han salido a la calle a protestar y se han quitado el velo para desafiar a la policía.

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/Fr9gVHN4A436nOIw6sepgk

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com