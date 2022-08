Indiana é o primeiro estado dos EUA a proibir o aborto

Entornointeligente.com /

06/08/2022 01h00 Atualizado 06/08/2022

Os legisladores de Indiana aprovaram, nesta sexta-feira (5), proibir os direitos ao aborto e se tornou o primeiro estado nos Estados Unidos a aderir a decisão da Suprema Corte , que revogou, em junho, uma decisão de 1973 que legalizava a prática em todo o país.

A aprovação do projeto veio apenas três dias depois que os eleitores do Kansas, outro estado conservador do Meio-Oeste, rejeitaram – em referendo – por maioria esmagadora uma emenda que retiraria as proteções ao direito ao aborto de sua Constituição Estadual.

Outros estados se prepararam para analisar a decisão da Suprema Corte dos EUA. Carolina do Sul e Virgínia Ocidental começaram a debater o tema, mas ainda não tomaram nenhuma decisão sobre as proibições propostas. Autoridades em Iowa, Flórida e Nebraska, entre outros estados conservadores, também não tomaram medidas legislativas, mas já estão analisando o assunto.

