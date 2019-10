India y Alemania buscan fortalecer cooperación bilateral

Entornointeligente.com /

India y Alemania ratificaran sus alianzas comerciales y económicas , tras la visita que realizará la canciller alemana, Angela Merkel a la nación que se encuentra al sur de Asia durante tres días.

LEA TAMBIÉN:

Rusia y Alemania fijan lineamientos para Cumbre de Normandía

La diplomática alemana estará desde este 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en Nueva Delhi con su delegación para debatir sobre comercio, inversión , seguridad regional y cambio climático con el primer ministro indio, Narenda Modi.

También se prevé su participación en la quinta Consulta Bienal Intergubernamental y una visita al presidente de la India, Ram Nath Kovind.

German Chancellor Angela Merkel will travel to New Delhi from 31.10. – 02.11. to participate on 5th German-Indian Intergovernmental Consultations. She will be accompanied by a number of Ministers, Stateministers & business delegation. Her 5th meeting with PM Modi within a year. pic.twitter.com/bYvRZVFHmJ

— Walter J. Lindner (@AmbLindnerIndia) October 25, 2019 El embajador alemán en India, Walter J. Lindner, manifestó que durante la visita de Merkel en la nación india se podría concretar acuerdos en el área de inteligencia artificial, desarrollo sostenible y movilidad urbana verde.

India y Alemania establecieron una asociación estratégicas debido a que la nación alemana es uno de los principales socios comerciales y de inversión, ya que al menos 1.700 empresas alemanas operan en el país asiático.

El comercio bilateral entre los dos países aumentó a $ 24.06 mil millones en el año fiscal 2018-2019 que finalizó en marzo desde $ 22 mil millones el año anterior.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com