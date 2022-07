Indígenas de Sucre viven en zonas inundadas

Entornointeligente.com /

Ciudad Bolívar. ※ Aproximadamente unas nueve comunidades indígenas del municipio Sucre del estado Bolívar resultaron afectadas por inundaciones provocadas por las lluvias del pasado jueves, ya que estos residen en zonas no aptas para habitar. Se pudo conocer que las comunidades afectadas en zonas fluviales del bajo Caura fueron; El Playón, Pueblo Nuevo, La Fortuna, Payaraima. También se anegaron, el Centro indígena en Maripa de Surapire, Kanadakuni, Fedekuniña, Puerto Maripa. Algunos de los que habitan en estás zonas afectadas manifestaron que no quieren salir de sus hogares ni perder los pocos enseres que con mucho sacrificio les cuesta comprar, «es fácil que nos pidan salir de acá, pero para dónde nos vamos, dónde vamos a vivir, no tenemos para dónde mudarnos», manifestó sin querer identificarse una de las afectadas. Alcalde de Sucre se pronuncia El alcalde del municipio Sucre Luis Hernández, mencionó que el encargado de los pueblos indígenas en la entidad está al tanto de la situación y han solicitado la atención de los órganos competentes de seguridad y prevención como Protección Civil y demás autoridades gubernamentales y no gubernamentales, para ayudar a los pueblos originarios. Por su parte Alexis Lara, representante indígena del municipio Sucre, señaló sobre la afectación por las inundaciones debido a las constantes lluvias que ha inundado algunas comunidades indígenas, «aún cuando se les ha visitado para que salgan de la zona que se llena de agua tan pronto comienza el invierno, algunos han dejado sus viviendas para ir donde familiares por el bien propio y de sus familias». Ivannia Moreno Palacios

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com