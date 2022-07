Indígenas condenados a la basura

Entornointeligente.com /

Con los años a uno se le van cayendo las caretas. No por efecto de la gravedad, que va ajando la piel irremediablemente, sobre todo si se mira al sol de frente y a la luna enamorado, sino porque el paso del tiempo le quita gravedad a casi todo. Y uno de los efectos del tiempo más gratificantes es poder ensalzar sin miramientos a la gente amable, educada y trabajadora, aunque caminen por la acera de enfrente y militen en las antípodas.

Por eso, quisiera empezar esta columna con un recuerdo sentido a un buen hombre, David Trimble, que lo dio todo por lograr la paz en su terruño, el Ulster. Trimble, premio Nobel de la Paz junto a John Hume por los Acuerdos del Viernes Santo de 1998 en Irlanda del Norte, falleció el pasado lunes a los 77 años de edad. Siempre lo recordaré por haberme concedido una de las entrevistas más locas de mi vida. En los baños de un hotel de los buenos, me encontré un buen día con Trimble a la par. Acababan de concederle el Nobel. Al reconocerle, le di la enhorabuena y le pregunté si podría responderme unas preguntas para La Razón. Y allí mismo comenzó la entrevista, en los baños de ese hotel.

Y tras este reconocimiento, va otro por una periodista monumental con la que no he tenido la fortuna de trabajar, pero a la que admiro desde siempre y a la que ustedes conocen bien, pues lleva escribiendo de su querida Colombia casi toda la vida: Salud Hernández-Mora. Leo en un reportaje suyo en El Mundo, publicado hace unos días, sobre la supervivencia de los amorúas en el basurero de Puerto Carreño. No por ser conocida desde al menos 2018, la situación de estas familias deja de ser sangrante.

En varios reportes locales de la Orinoquía colombiana leí tiempo atrás sobre el asunto sin darle la debida trascendencia, pues en la capital filipina y peruana ya había tratado historias similares. Pero he de reconocer que el reportaje de Salud es estremecedor. Desde esos primeros reportes y las imágenes de niños rebañando plátanos podridos y bebiéndose los restos de sodas calientes el asunto creó una corriente de opinión tan fuerte que llegó al debate político, pero entre la pandemia y otras calamidades, como el creciente éxodo venezolano, el asunto cayó en el olvido.

El número de habitantes indígenas en la zona es incierto, pero las estadísticas de las autoridades locales hablan de unos 1.800, aunque la ONU afirma que la cifra podría superar las 3.000 personas. Además de los amorúa y los jivis, en la capital vichadense están los sikuani —desplazados por las guerrillas del Eln de Venezuela—, piapoco y puinave, entre otras etnias. Según todos los reportajes publicados en los últimos meses por medios colombianos, más de un centenar de indígenas sobreviven de la basura en Vichada.

El pasado día 20 de julio se cumplieron 212 años desde el grito de independencia de Colombia y la situación de la mayoría de las comunidades indígenas sigue siendo un dilema que no se aborda desde la raíz: su integración total en la sociedad y la restitución de tierras. Solo espero que por decir esto nadie me venga con el cuento de que como español debo callar, pues dos siglos dan para deshacer muchos entuertos

