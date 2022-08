Independiente del Valle, próximo rival de Melgar, líder en la Copa Ecuador [video]

Entornointeligente.com /

Con este nuevo triunfo, Independiente se sitúa líder del cuadrangular al término de la primera jornada, empatado a puntos con el 9 de Octubre, que es segundo tras ganar el miércoles por 2-0 al Mushuc Runa, y presenta su firme candidatura a ganar el torneo. Lee también: Renato Tapia: «Quedarse fuera del Mundial fue un golpe muy duro» Joahnner Chávez, Júnior Sornoza y el argentino Lautaro Díaz convirtieron los goles del Independiente, mientras que Nilo Valencia hizo el tanto de El Nacional. Si bien El Nacional puso las ganas, el esfuerzo y las acciones de buen fútbol, esto no fue suficiente para frenar la racha victoriosa del equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi. Como consecuencia de un error en salida de la defensa de El Nacional, Independiente del Valle se aprovechó y anotó a través de un pase preciso de Júnior Sornoza para el extremo izquierdo Chávez, que definió anticipándose a la salida del portero Leodán Chalá, en el minuto 19. Lee también: Día Mundial de la Fotografía: Yoshimar Yotún es protagonista del World Sports Photography Por más que se esforzó el equipo de «Los Puros Criollos», como también le dicen a El Nacional, no logró igualar el marcador, pues su rival hizo gala de su gran funcionamiento entre líneas. Independiente anotó el segundo gol fruto de la técnica y precisión de Sornoza en el cobro de un tiro libre, pues el balón se filtró sobre la barrera y al costado derecho del portero Chalá, en el minuto 31. El goleador de los criollos, Gustavo Asprilla, desaprovechó una oportunidad para reducir la desventaja luego de un veloz ataque de Daniel Patiño, que le envió un centro para el atacante, quien remató a un costado del arco de Moisés Ramírez. Lee también: Este sábado finaliza el Torneo Metropolitano de Rugby en Legado de Villa María del Triunfo La desventaja no desmotivó a los dirigidos por el técnico uruguayo-paraguayo Ever Hugo Almeida, que logró acortar diferencias en el minuto 40, tras una gran maniobra de Maicon Solis por derecha, quien lanzó un centro al otro extremo para que los pescase Valencia con un espléndido remate de cabeza. El Nacional retornó en el segundo tiempo para seguir probando con el juego aéreo y logró crearle varias dificultades a la defensa del local, que respondió también con buenas tejidas ofensivas. El más veloz de los atacantes del Independiente, el argentino Díaz decretó el tercer gol, en el minuto 75. Tras otro error en salida de los defensas de El Nacional, el también argentino Jonathan Bauman recuperó el balón y ubicó un pase en profundidad para el autor del tanto. Lee también: El nuevo «rey» de la natación David Popovici competirá en Lima La segunda fecha se disputará el próximo miércoles con los partidos Mushuc Runa-Independiente del Valle y El Nacional-9 de Octubre. Agencia Efe : todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe .

