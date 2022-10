Independiente del Valle logra su segundo título de la Copa Sudamericana

Entornointeligente.com /

El delantero argentino Lautaro Díaz abrió el marcador a los 13 minutos luego de un error en el despeje paulista y al 67 su compatriota Lorenzo Faravelli selló la victoria y le dio la segunda corona de la Sudamericana al negriazul, tres años después de su primera conquista. IDV también se adjudicó el derecho de disputar la Recopa Sudamericana 2023 con el monarca de la Libertadores 2022, que se definirá entre los brasileños Flamengo y Athletico Paranaense el 29 de octubre en el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Con la hazaña lograda en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Del Valle selló pasaporte para la Libertadores de 2023. Fue finalista de esa lid en 2016 y de la Recopa en 2020. El equipo ecuatoriano se transformó en el más ganador de la Copa Sudamericana con dos títulos, junto a los argentinos Boca Juniors e Independiente y el brasileño Atlhetico Paranaense. En medio de un juego pausado, el negriazul se puso a ganar con el tanto del ariete Díaz, que surgió de un mal rechazo de la zaga tricolor. El despeje fue atrapado por Faravelli, quien sirvió al fondo para que Díaz, tomado en cuenta a último minuto por una lesión que le aquejaba, pudiera disparar cruzado para abatir al portero Felipe Alves, que reaccionó tarde evitar la anotación por abajo suyo. Los ‘rayados’ ampliaron firmaron la victoria a 2-0 al anidar el mediocampista Faravelli, concretando una acción que surgió con un tiro al fondo desde la media cancha y pases rápidos para evitar el despertar del rival. «Demostramos la clase de equipo que somos», expresó Díaz al celebrar el triunfo en la cancha. – Despertar en vano – Ambos animadores se tomaron su tiempo para poner a funcionar las máquinas, jugando con algo de lentitud como estrategia para sostener el balón. Los de Sangolquí, en las afueras de Quito, se dedicaron al inicio a retroceder el esférico para organizar el juego hasta que encontraron vacíos por la banda derecha para arremeter contra Sao Paulo. El ‘soberano’ respondió con mejor ofensiva en el segundo tiempo al trabajar mejor la línea formada por Patrick, Luciano y Jonathan Calleri. Pero igual le faltó dinámica para alcanzar al ‘matagigantes’. Calleri fue expulsado a los 90+3 y tres minutos más tarde también recibió tarjeta roja su compañero Diego Costa. En Sangolquí se desató un carnaval entre cientos de aficionados que se concentraron en el parque central, donde el municipio instaló una pantalla gigante para que sigan a cielo abierto la transmisión en vivo del cotejo. En el área financiera de Quito, en la parte norte, estallaron fuegos pirotécnicos en celebración por el logro negriazul. Por su gama de títulos como en la Libertadores, Copa Intercontinental, Recopa Sudamericana y Mundial de Clubes, el Sao Paulo era el favorito en los papeles, aunque su llegada al certamen no fue sonada por el traspié en el campeonato de su país de 2021. «Una vez más estoy aquí para pedir disculpas a todos los que vinieron aquí y se llevaron este golpe, porque merecían este título, pero lamentablemente no lo conseguimos y les pido perdón», soltó cabizbajo el delantero de Sao Paulo, Luciano, al finalizar el duelo. Por su parte, los ‘rayados’ Del Valle llegaban tras un 2021 de fiesta en el que lograron su primer campeonato nacional en su joven vida profesional al ser fundado en 2007, aunque surgió del club Independiente José Terán, creado en 1958. – Título que cura – El elenco ecuatoriano sanó la herida de guerra que le dejara la actual Libertadores, de la que fuera eliminado en la fase de grupos. Conocido como el ‘matagigantes’ por quitar el caramelo a equipos como Boca, River e Independiente de Avellaneda, además del brasileño Flamengo, el talentoso club ecuatoriano confirmó que está entre los grandes de Sudamérica. «Es una enseñanza para todo el fútbol, de que los procesos te dan victorias. Esto no es una casualidad, es consecuencia de un proceso», manifestó Faravelli, agregando que «son las primeras páginas de la historia de este club. Ojalá que escribamos más». Su técnico Martín Anselmi, de apenas 37 años, contratado hace cuatro meses, fue el artífice de que Del Valle haya emergido como la cerveza en la lid. El argentino se laureó en un torneo internacional luego de su estreno este año como entrenador, haciendo una escala previa en el chileno Unión La Calera. El de la Sudamericana 2012 es el último título fuera de Brasil que cosechó el tricolor de Morumbi. Del Valle a su vez dio cuenta del peruano Melgar (con dos goleadas por 3-0), el venezolano Deportivo Táchira (global 5-1) y el argentino Lanús, respectivamente. Más en Andina ?? Barcelona vence 1-0 al Mallorca por LaLiga. Mira la galería completa aquí ?? https://t.co/kLnfRjtrHl Foto: ANDINA/ AFP/ EFE pic.twitter.com/R1hgkjouZQ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 1, 2022 (FIN) AFP/RES Publicado: 1/10/2022

