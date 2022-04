Indecopi: Registro de marcas se incrementaría 10% durante este año

Entornointeligente.com /

En diálogo con el Diario Oficial El Peruano , afirmó que en su entidad están muy comprometidos con la promoción de la propiedad intelectual «porque es un mecanismo que ayuda a generar competitividad, mejoras económicas y desarrollo, no solo para los emprendedores, innovadores y creadores, sino también para la sociedad en su conjunto». «Lo que hacemos en el Indecopi es continuar con un trabajo muy intenso de promoción. Desarrollamos mucha actividad desde las tres direcciones: de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de Derecho de Autor y de Signos Distintivos vinculadas a la propiedad intelectual», aseveró. Chuez Salazar reveló que este trabajo a largo plazo, que incluso se empieza desde las escuelas con programas para maestros y alumnos, ya muestra resultados. «Por ejemplo, el año pasado recibimos más de 42,600 solicitudes de registro de marcas, que es una cifra histórica en toda la vida institucional del Indecopi», resaltó. «Es un número trascendente porque refleja cada vez más la concientización de la gente en la importancia de proteger sus marcas como una herramienta de competitividad y un elemento que permitirá la mejora de sus vidas y el desarrollo de sus comunidades», subrayó. Expectativa En este contexto, el director de Signos Distintivos del Indecopi manifestó que la intención de su institución siempre es mejorar. «La pandemia generó una situación complicada, lo cual nos obliga también a ser prudentes en los números», anotó. «Nuestra expectativa gracias a este trabajo de promoción muy intenso que desarrollamos es poder, por lo menos en materia de registro de marcas, alcanzar un crecimiento del 10% a fines del presente año», proyectó. Por supuesto, aseguró «que trabajaremos para lograr un crecimiento mayor, pero dependerá también de la situación económica del país que hay que tomar en cuenta al momento de ver si es que registraremos un crecimiento importante o no a fin de año». Exhortación Chuez Salazar pidió a los creadores y a los inventores que acudan al Indecopi que está generando también una serie de vías y mecanismos para acercarse a ellos con el fin de facilitarles las cosas cuando quieran proteger sus activos de propiedad intelectual. «Es importantísimo que los protejan ante el Indecopi, de lo contrario no podrán defenderlos si es que alguien los utiliza de manera indebida. De hecho, la institución también llega a ellos mediante diversos mecanismos. No tengan miedo, los procedimientos son sumamente sencillos, ágiles y nada costosos», recalcó. El funcionario exhortó, asimismo, a respetar la propiedad intelectual ajena. «Es importante tener conciencia en que si queremos que respeten nuestros derechos también debemos respetar los de los demás y en el caso de la propiedad intelectual pasa por hacerlo con las marcas, los inventos y las obras de terceras personas», sentenció. Sergio Chuez participó ayer en la ceremonia de reconocimiento ‘Jóvenes peruanos que se lucen’, que congregó a galardonados de 17 a 31 años de Lima, Pucallpa, Cusco y Arequipa, acto que presidió el gerente general del Indecopi, Julio Ubillús Soriano. Ubillús sostuvo que era «importante destacar el trabajo de 15 casos de éxito de jóvenes que, además de ser inventores, creadores y emprendedores muy talentosos, no dudaron en utilizar las herramientas que ofrece el sistema de propiedad intelectual para alcanzar sus objetivos, generar ingresos, crear puestos de trabajo y apoyar el desarrollo comunitario y nacional». Los casos se dividieron en tres categorías: cinco emprendedores que registraron sus marcas, cinco inventores que hicieron lo propio con sus patentes y cinco creadores que registraron sus obras literarias o artísticas. Más en Andina: La Junta Nacional del Café (JNC), proyectó hoy que el Perú exportará café por un valor de 1,200 millones de dólares en el presente año, debido a los mejores precios internacionales https://t.co/wryqcZG9TT pic.twitter.com/nx8VcySBMO

LINK ORIGINAL: Andina

