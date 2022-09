Indecopi Huancayo inicia proceso sancionador contra organizadores de Festival Perú Central

Entornointeligente.com /

Así lo informó Indecopi que, además, agregó que los organizadores tampoco habrían devuelto el monto de las entradas a los consumidores afectados. Sostuvo que las investigaciones preliminares efectuadas por personal de fiscalización de la citada oficina regional que acudió al festival y que recabó información posterior darían cuenta de que los organizadores tampoco habrían cumplido con el horario de inicio de las presentaciones ni con la totalidad de la cartelera anunciada. Adicionalmente, habrían informado que contaban con el auspicio de ciertas empresas, pese a no contar con convenio o contrato con las mismas; y, no estarían cumpliendo con la devolución del dinero a los asistentes tal como lo anunciaron en sus redes sociales. Indicó que la Secretaría Técnica determinará si los organizadores infringieron los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor que obliga a los proveedores a brindar sus servicios según lo ofrecido; además, si hay infracciones al artículo 2° que obliga a brindar información veraz, así como al artículo 97° que establece el derecho que tienen los usuarios a la devolución de la contraprestación pagada si el servicio no se adecúa, razonablemente, a los términos de la oferta, promoción o publicidad. Por último, Indecopi manifestó que los organizadores del Festival Perú Central se encuentran dentro del plazo para presentar sus descargos ante las imputaciones efectuadas por la Secretaría Técnica de la Oficina Regional del Indecopi de Junín. Más en Andina: ???? El hallazgo del «Sacerdote de los pututos», que data de hace más de 3,000 años, es trascendental para la cultura porque se trata del gobernante más antiguo de Cajamarca, descubierto recientemente por la misión japonesa en Pacopampa. https://t.co/zXBcOwFOJt pic.twitter.com/Vf7JXpnBfM

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2022 (FIN) NDP/MAO Publicado: 1/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com