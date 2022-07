Entornointeligente.com /

INDDHH: Argimón dijo a legisladores del PN que no está de acuerdo con decisión de enviar nómina de 25 postulantes a la Asamblea General Publicado el 27 de julio de 2022 Parlamento 2 minutos de lectura La vicepresidenta planteó que «por algo la ley estableció un proceso de selección»; Silvia Nane del FA cuestionó al oficialismo por pretender una proporción de «cuatro y uno» en la dirección, ya que son «cargos políticos» Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes A las diferencias que hay entre el oficialismo y el Frente Amplio (FA) por la elección del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), se le sumó una discrepancia dentro del Partido Nacional (PN). En la comisión que trata el tema, la coalición votó enviar a la Asamblea General la nómina completa de postulantes que fueron entrevistados -salvo un par que se excluyeron por cuestiones formales-; así en total serían 25 candidatos, aunque podrían ser menos porque la comisión sigue recibiendo informes jurídicos sobre otras posibles incompatibilidades.

En filas del FA querían que de la lista se descartara a varios en base a una evaluación técnica, y la vicepresidenta Beatriz Argimón el martes expresó públicamente una idea similar, antes de reunirse con los legisladores del PN en el Palacio Legislativo.

En rueda de prensa, Argimón dijo que tuvo una «larga conversación» con el presidente de la comisión que trata el tema, el diputado nacionalista Mario Colman, porque había algunos trascendidos que le «preocupaban»; por ejemplo, «que se estaría enviando una gran nómina de nombres a la Asamblea General». Argimón recordó que ella fue una de las que impulsó la creación de la INDDHH en 2008, y está convencida de que «tiene que apostarse a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes, por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va» a la Asamblea General.

La vicepresidenta subrayó que en ese proceso los miembros de la comisión «tienen conversaciones con los candidatos, además de la evaluación de cada currículum», por lo tanto, «lo que se establece es que tiene que mandarse la nómina que va a formar parte» del debate final entre los legisladores. Argimón dijo que entiende que eso no se está cumpliendo, por lo tanto, este miércoles mantendrá conversaciones con los coordinadores de bancada de la coalición y también con el FA.

En diálogo con la diaria , Colman señaló que Argimón le comentó su postura en la reunión de la agrupación parlamentaria, pero él le explicó los motivos por los que se mandó la nómina completa: «algunos entienden» que hacer una selección previa era «prejuzgar», y que «la autoridad máxima para resolver estas cosas es la Asamblea General, no necesariamente la comisión asesora». «No comparto su postura, pero la respeto», acotó el diputado.

Cuatro a uno El lunes sesionará la Asamblea General para elegir a los cinco miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, y se precisan dos tercios de los votos, según lo establece el artículo 37 de la Ley 18.446, que creó la institución. Pero como la negociación entre el FA y el oficialismo falló, no se votaría en esa instancia. La norma establece que se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los siguientes 20 días, y se elegirán a los miembros por mayoría absoluta, por lo que en esa oportunidad bastarían los votos de la coalición.

A la salida de la reunión de legisladores blancos, el senador nacionalista Gustavo Penadés señaló a la prensa que, pese a que falló la negociación, «igual existe la voluntad de la coalición de mantener el acuerdo de que, de los nombres propuestos, cuatro responderán a la propuesta de la mayoría» de la comisión, es decir, a la coalición, y uno «a la propuesta de la minoría, en este caso, los legisladores del FA».

La senadora del FA Silvia Nane, vicepresidenta de la comisión, en diálogo con la diaria , criticó la propuesta «de cuatro y uno», porque «las organizaciones sociales no son el FA». «No sé qué es lo que quieren hacer. La INDDHH no es de cargos políticos, no es Antel ni UTE, no es la oposición que controla al gobierno», subrayó. Además, recordó que el FA «no propuso a ningún candidato», mientras que el oficialismo «lo único que presentó fueron candidatos propios, que responden a filiaciones político-partidarias», algo que va «contra los principios de independencia de las instituciones de derechos humanos».

