¡Increíble! Un avión chocó contra un helicóptero (Fotos)

Entornointeligente.com / El avión colisionó contra el helicóptero que se encontraba estacionado. Foto: AFP Notitarde .- Al menos tres personas muertas y cinco heridas dejó la colisión entre un avión y un helicóptero este domingo en el aeropuerto de Lukla, en el este de Nepal.

De acuerdo con los primeros informes, la aeronave Let L-410 que cubría la ruta Lukla–Ramechhap, había despegado minutos antes. Sin embargo, hizo un giro y se precipitó contra un helipuerto que acababa de aterrizar.

El choque entre un avión de la compañía Summit Air y un helicóptero de la empresa Manang provocó la movilización de las autoridades.

El copiloto del bimotor comercial falleció junto con dos policías. No obstante, y los pasajeros que estaban en el helicóptero, un Airbus H125, resultaron lesionados.

Sólo tres personas fallecieron tras el choque entre el avión y el Helicóptero. Foto: AFP El accidente se ha producido durante las celebraciones de año nuevo nepalí y en el apogeo de la temporada de montañismo en la región. El aeropuerto de Lukla es la puerta de entrada a la zona del Everest desde Nepal. Allí reciben hasta 35 aviones y 100 helicópteros al día.

Lee también: Ella es La Diabla: la ladrona que está más buena que una modelo (Fotos)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LINK ORIGINAL: Notitarde

Entornointeligente.com