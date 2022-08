Increíble pelea en Boca: Defensa peruano termina con hematoma en su cara tras discutir con compañero… Las imágenes y lo que dijo el DT

Entornointeligente.com /

Boca Juniors no vive un buen momento en el fútbol argentino y los ánimos en el club están muy agitados en las últimas semanas. Esto quedó demostrado el domingo en el empate sin goles ante Racing Club de Avellaneda.

¿Qué pasó? Dos jugadores del plantel tuvieron una discusión rumbo a camarines luego del entretiempo y uno de ellos quedó con una hematoma muy evidente debajo del ojo izquierdo.

Según los medios trasandinos, el delantero Darío Benedetto y el defensor peruano Carlos Zambrano se trenzaron en una pelea que terminó a los golpes, siendo el zaguero el más perjudicado.

De hecho, cuando Boca volvió al campo para el segundo tiempo, Zambrano lucía la «marca» de guerra en su rostro . Pese a ello, siguió jugando el partido que acabó igualado sin goles contra el conjunto de Gabriel Arias y Eugenio Mena.

Según los reporteros de cancha, Benedetto encaró a sus compañeros tras los primeros 45 minutos y les dijo: » Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol boludo. Tomen marcas «. Camino al vestuario, vino el encontrón.

Tras el partido, el técnico xeneize Hugo Ibarra señaló que «hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué».

» No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones», agregó.

El atacante no se refirió a la situación, mientras que el defensor habló en sus redes sociales y se remitió a decir: » Partido complicado pero ‘La Entrega’ del grupo no es negociable «.

Clima muy difícil en Boca, que no vive un buen presente.

Cómo le quedó el rostro al peruano y su mensaje

