Increíble historia- Kiara contó cómo llegó a cantar con Josemith Bermúdez a meses antes de fallecer

La cantante y actriz venezolana, Kiara contó en el programa especial que realizó Luis Olvarrieta para su canal en YouTube a un año de la muerte de la animadora criolla, Josemith Bermúdez, como llegó a cantar con ella y producir su tema ‘’Quiero un Ángel’’. Todo comenzó en una reunión que tuvo la criolla con el productor venezolano, Enzo Casella quien cuenta que un día ella le comentó que quería cantar, pues a pesar que no cantaba y que no había tomado clases, ella quería prepararse para hacerlo.

‘’Le dije: ‘dame unos días para pesar’, y pensé. De nada más verla con esa seguridad que decía: ‘No tengo voz, pero quiero cantar’, porque no solamente es cantar por cantar, es poder hacer o decir, y sacar a través de mi voz todo ese gran sentimiento que llevas por dentro’’ , destaca Casella.

Seguidamente dejó saber que con ella se fue por línea de la balada pop.

‘’Yo creo que Josemith se puso varios Checklist que tenía que realizar luego del diagnóstico… Uno de sus sueños no cumplidos era cantar… cuando a mi Enzo me lleva la idea de ‘Quiero un Ángel’, sabía la realidad de Josemith. Primero una muchacha con un carisma extraordinario; o sea que cuando me dicen que ella no tenía las cualidades para cantar, una de las cualidades es ser carismática y ella lo tenía’’ , expresó Kiara.

‘’Me imagino que ella en ese momento quería un ángel, como todos… A través de mi canción yo fue mediadora para esa oración que ella elevó al cielo’’, continuó Kiara.

Enzo comentó además que Josemith tenía el deseo de cantar con Kiara, pues siempre tuvieron una afinidad. Kiara c omentó además que ante esta propuesta no dudó en dar un sí automático, era un sueño para ella y logró su resultado.

Casella resaltó su determinación de que hizo todo lo que quiso hacer, y lo hizo bien. Se sintió tan felíz por cantar con Kiara que sus palabras fueron: ‘’Lo logré’’.

