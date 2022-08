Incêndios. Área ardida já ultrapassa 100 mil hectares

Entornointeligente.com /

Área

A área ardida em Portugal devido aos incêndios deste ano já ultrapassou os 100 mil hectares, segundo dados do ICNF: 51% de povoamentos florestais, 39% de matos e 10% de área de agricultura. Na última semana terão ardido mais de 22 mil hectares.

Menos incêndios

O relatório indica que, comparando com o histórico dos 10 anos anteriores, houve até dia 15 menos 12% de incêndios rurais mas mais 30% de área ardida. Desde 2012, sempre com dados até 15 de agosto, este é o sexto ano com maior número de incêndios e o terceiro com mais área ardida.

Causas

Até dia 15, das causas de incêndios apuradas indicam que 22% se deveram a queimadas e outros 22% a incendiários.

Apoios

A ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa já veio garantir que vai haver apoios aos municípios afetados pelos incêndios e que o critério que será seguido, para a definição desses apoios, será semelhante ao que foi aplicado no caso de Pedrógão Grande. Ou seja, o critério da área ardida.

