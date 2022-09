Incêndios. Portugal «disponível» para acolher base de meios aéreos europeus

Entornointeligente.com /

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro considera que as metas propostas por Bruxelas para o reforço de meios aéreos na União Europeia, até ao final da década devem ser antecipadas.

«2029 e 2030 para o reforço desses meios já é muito tarde, em função das novas circunstâncias e dos incêndios extremos aos quais teremos de fazer face» , afirmou José Luís Carneiro, com o sublinhado de que «ontem já seria tarde».

O ministro falava, esta tarde, em Bruxelas, à margem de um encontro do ministros dos 27 responsáveis pela proteção civil com o comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic que esta segunda-feira reconheceu a necessidade de haver «um reforço dos meios» na União Europeia.

Subscrever O ministro José Luís Carneiro deu conta que os 27 aceitaram a proposta para que seja realizado «um reposicionamento de meios aéreos em função dos riscos considerados».

«Esta experiência de pré-posicionamento de meios tinha sido feita na Grécia [onde] teve resultados eficazes do ponto de vista da celeridade da resposta. E, por isso, foi decidido, pela maioria daqueles que se pronunciaram, apoiar a proposta da Comissão para criar quatro centros de pré-posicionamento desses mesmos meios» , afirmou José Luís Carneiro, dando conta da «disponibilidade de Portugal» expressada à Comissão.

«Portugal manifestou disponibilidade para acolher um desses centros de pré-posicionamento de meios, se necessário for, em articulação com Espanha, como não podia deixar de ser, em tudo o que tem que ver com a proximidade da fronteira, criando uma resposta de maior celeridade no quadro da Península Ibérica» , referiu o ministro.

Carneiro quer que ainda este ano, «em novembro», se realize «um seminário para tirarmos a lições que a experiência nos demonstrou durante este ano e para extrairmos conhecimento dos grandes incêndios que lavraram em toda a Europa e também lavraram em Portugal» .

A finalidade da iniciativa é «contribuir para um plano de ação imediato, na preparação do ano de 2023, por parte da Comissão Europeia» , integrando «o conhecimento que é produzido nas unidades que integram os sistemas nacionais de proteção civil, (…) na rede de conhecimento que hoje é desenvolvido no quadro do Mecanismo Europeu de Proteção Civil» .

O ministro destacou a maior sensibilização que existe no quadro da União Europeia para a temática dos incêndios, sublinhando que «este não é um problema de cada um dos Estados-Membros em função dos efeitos nefastos das alterações climáticas» , mas «um problema de todos os Estados-Membros (…) comum a toda a União Europeia» .

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com