Incêndios. PCP ataca Governo socialista

O PCP vai apresentar no Parlamento uma iniciativa de apoio às vítimas dos incêndios que têm assolado o país nos últimos dias. «O PCP, apelando às populações para que adotem, em todos os momentos, comportamentos que evitem situações de risco, rejeita a linha de culpabilização individual que quer o primeiro-ministro, quer o Presidente da República, vêm ensaiando nos últimos dias. O problema central está nas opções políticas e nos meios que lhes são associados», defendem ainda os comunistas em comunicado, onde admite ter questionado a Comissão Europeia quanto aos meios que «podem ser disponibilizados para apoio ao nosso país e quanto às medidas estruturais para prevenir estas situações».

Mais, o PCP avançou ainda que vai apresentar na Assembleia da República «propostas que garantam a aplicação de critérios de apoio às vítimas semelhantes».

Críticas

No comunicado, os comunistas aproveitam ainda para criticar a gestão do Governo desta crise: «Tivesse o Governo aprendido com as lições de 2017 e tivesse aceite as propostas que o PCP na altura e daí para cá apresentou e estaríamos noutras condições para enfrentar esta situação».

