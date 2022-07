Incêndios no país mobilizam mais de 2000 operacionais

Entornointeligente.com /

Estão, na manhã deste domingo, a combater os incêndios pelo país mais de dois mil operacionais, adianta a Proteção Civil.

De acordo com os dados disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ProCiv), pelas 8h30 estavam 2.065 operacionais no terreno a combater 32 fogos rurais, apoiados por 639 viaturas e sete meios aéreos.

Desses, 21 incêndios estavam em fase de conclusão e três em fase de resolução. Em curso estavam oito fogos rurais, que mobilizavam 1.528 bombeiros.

Um dos incêndios que mobiliza mais meios é o que deflagra em Abiul, Pombal. Pelas 8h30, estavam no terrenos 503 operacionais, 162 viaturas terrestres e três meios aéreos.

Já o incêndio que começou quinta-feira, na Cumeada, em Ourém, conta com 743 bombeiros, 234 meios terrestres e oito meios aéreos.

Em Carrazeda de Ansiães, Bragrança, estão 204 operacionais, 63 meios terrestres e um meio aéreo.

Na manhã deste domingo deflagrarm seis novos incêndios: Em Canelas e Custóias, ambos no distrito do Porto, e em Pisão, distrito de Leiria; Gavião, e Braga; Sabroso de Aguiar (Vila Real), Arruda dos Vinhos, em Lisboa.

