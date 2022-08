Entornointeligente.com /

Com maior ou menor impacto, vários sectores de actividade da serra da Estrela reconhecem o impacto dos incêndios na economia. Os que não o sentem no imediato antevêem tempos difíceis, com o turismo à cabeça de uma economia regional que volta a ter de enfrentar «um calvário».

